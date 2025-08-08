Ile Maurice: «Tête humide, cordon mal sectionné... enn zanfan ki paret fek ne»

Mardi 5 août, une découverte glaçante a secoué le quartier de Stanley, à Rose Hill. Un nourrisson, âgé d'à peine deux jours, a été retrouvé vivant dans un sac en toile - du type utilisé pour transporter du riz - accroché au portail d'un jardin, rue Mahatma Gandhi. Le cordon ombilical était encore attaché, signe que l'enfant venait tout juste de naître.

C'est Satish Teeluck (en médaillon), un habitant du quartier âgé de 70 ans, qui a fait cette terrible découverte. Passionné de jardinage, il s'était rendu plus tôt que d'habitude sur son terrain ce matin-là. «D'habitude, quand je trouve un sac accroché, je le décroche et je le jette sans y prêter attention. Mais cette fois, j'ai regardé à l'intérieur. J'ai cru apercevoir quelque chose qui ressemblait à une noix de coco, peut-être laissée là pour une prière. J'ai donc posé le sac au sol et poursuivi mes travaux», raconte-t-il encore ému.

Ce n'est que quelques minutes plus tard, en entendant des pleurs, qu'il revient vers le sac et l'ouvre complètement. À l'intérieur, un bébé grelottant, recroquevillé. «J'ai paniqué et j'ai immédiatement appelé mes voisins. Je rends grâce à Dieu de ne pas avoir jeté le sac. Si je ne l'avais pas entendu pleurer, il aurait pu s'étouffer ou être attaqué par des chiens errants», confie-t-il. «Enn zoli ti bebe, extraordiner. (...) Moris nepli bon.»

Avec l'aide des riverains, dont Shenaze Peermahomed, il enveloppe l'enfant dans une serviette pour le réchauffer. «Enn zanfan ki paret fek ne. So latet ti ankor imid», confie Shenaze Peermahomed. «C'est une chance inouïe que nous ayons découvert ce bébé à temps. Il aurait pu perdre la vie. Il existe pourtant des institutions qui peuvent aider les jeunes mères en détresse. Un bébé est un trésor pour une famille, pas un objet que l'on abandonne.»

Alertée, la police du poste de Stanley arrive sur place en moins de dix minutes. Le nourrisson, une petite fille, est immédiatement transporté à l'hôpital Victoria, à Candos, où il est pris en charge par l'unité pédiatrique. Son état de santé est jugé stable, bien qu'il soit toujours sous observation.

Selon les secouristes du SAMU, le cordon ombilical avait été sectionné de manière incorrecte, ce qui laisse supposer un accouchement non médicalisé, potentiellement réalisé sans assistance dans un cadre informel. Les services de police, dont le Scene of Crime Office, la Criminal Investigation Division de Rose-Hill ainsi que la Brigade pour la protection de la famille, ont été dépêchés sur les lieux pour déterminer les circonstances de cet abandon et tenter d'identifier la mère, toujours introuvable.

Sollicité, Keshav Jokhun, Senior Adviser au ministère de la Santé, affirme qu'aucun accouchement par voie basse n'a été enregistré au Labour Ward de l'hôpital entre lundi minuit et mercredi matin à 4 h 30. Et aucune patiente ne s'est volatilisée ou n'a quitté les lieux sans autorisation durant cette période, contredisant certaines hypothèses relayées dans l'espace public.

Dans l'après-midi de mardi, la ministre de l'Égalité des genres et du bienêtre de la famille, Arianne Navarre-Marie, s'est rendue à l'hôpital pour s'enquérir de la situation. Elle a par la suite été contactée par des dizaines de personnes souhaitant accueillir le bébé.

Toutefois, seules les familles déjà enregistrées dans le système de placement familial peuvent y prétendre et l'enfant ne pourra être transférée qu'une fois totalement rétablie. Elle sera ensuite confiée à une crèche agréée ; la crèche Coeur Immaculé de Marie a d'ores et déjà fait part de son intention de l'accueillir. Il est important de noter qu'il s'agit, à ce stade, d'un placement temporaire en famille d'accueil. Toute démarche d'adoption devra suivre le cadre légal en vigueur.

Lakshya Jundoosingh, coordinateur de la Foster Care Division, rappelle que le projet Foster Care existe précisément pour ces situations. Pour accueillir un enfant chez soi, il faut s'inscrire comme famille d'accueil. Ensuite, le Foster Care Advisory Committee examine le dossier et donne son aval pour procéder à une mise en relation.

Si l'enquête sociale et le rapport psychologique sont favorables, et avec l'accord du comité, l'enfant est placé dans la famille d'accueil sous ordre de la cour. La famille reçoit une allocation mensuelle de Rs 12 000 pour un enfant en bonne santé et Rs 15 000 pour un enfant avec des besoins spécifiques, avec un suivi strict des conditions de vie.