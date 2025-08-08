Ile Maurice: Retour chamboulé - Des passagers mauriciens coincés à Kuala Lumpur

Ce qui devait être un agréable séjour en Malaisie s'est transformé en un véritable parcours du combattant pour un groupe d'une vingtaine de Mauriciens. Leur vol de retour, initialement prévu pour le 5 août à la mi-journée, a été perturbé, laissant plusieurs d'entre eux bloqués à Kuala Lumpur... sans assistance claire de la compagnie nationale, Air Mauritius.

Tout commence la veille de leur départ. Le 4 août vers 23 heures, le leader du groupe demande à tous de le rejoindre d'urgence dans le lobby de l'hôtel. Inquiets, les voyageurs se réunissent rapidement, redoutant une mauvaise nouvelle. Leurs craintes se confirment :il n'y a pas assez de sièges pour tous les passagers sur le vol prévu le lendemain.

«On nous a dit qu'il n'y avait que cinq places disponibles,alors que nous étions près de 20 dans le groupe», confie l'un d'eux. S'en suivent discussions et négociations intenses avec leur responsable de voyage. Grâce à ses efforts, 11 sièges finissent par être attribués au groupe. Le reste des passagers, en revanche, doit se résoudre à patienter jusqu'au lendemain... ou du moins, c'est ce qu'on leur fait croire.

Retour repoussé au 10 août, via Mumbai

Rapidement, la situation s'envenime. Après quelques appels échangés, les voyageurs apprennent qu'ils ne pourront revenir à Maurice que le 10 août, soit cinq jours après la date initialement prévue. Et leur trajet sera loin d'être direct : un détour par Mumbai est prévu avant de regagner Maurice.

Pour les passagers laissés sur place, cette nouvelle est un coup dur. «Plusieurs d'entre nous devaientreprendre le travail le 10. D'autres avaient desengagements familiaux importants, des anniversaires, d'autres fonctions, ou tout simplement desresponsabilités à la maison», explique une voyageuse visiblement frustrée.

Le 5 août, pour tenter de relativiser, les Mauriciens bloqués profitent de leur journée supplémentaire pour visiter Kuala Lumpur. Mais à leur retour à l'hôtel, nouvelle mauvaise surprise :ils doivent libérer leurs chambres. Leur tour opérateur parvient à les reloger temporairement, dans l'attente du vol du 10 août. «Il nous a expliqué qu'Air Mauritius lui avait promis un remboursement une fois de retour à Maurice, mais pour l'instant, tout repose sur lui», ajoute un membre du groupe.

Silence radio côté Air Mauritius

Ce qui choque le plus les voyageurs, c'est l'absence de communication. «Personne ne prend nos appels au comptoir d'Air Mauritius. Aucun suivi, aucun message, pas même pour savoir si nous allons bien. On a l'impression d'être abandonnés.»

Contactée pour une réaction, la cellule de communication de la compagnie aérienne n'a pas donné suite à nos sollicitations à l'heure où nous mettions sous presse.

Pour ces Mauriciens, la frustration monte, mêlée à l'incompréhension. Bloqués à des milliers de kilomètres de chez eux, sans visibilité sur leur retour ni soutien direct de la compagnie,ils n'ont d'autre choix que de patienter, tout en espérant que les promesses de remboursement et de relogement soient tenues une fois de retour au pays.