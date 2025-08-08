Algérie: Agriculture - M. Cherfa reçoit le responsable d'un groupe pakistanais de production des engrais

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a reçu, jeudi à Alger, le directeur exécutif des opérations de l'entreprise "Grand Exploration and Mining Company", relevant du groupe pakistanais "Fatima", spécialisé dans la production des engrais, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Pakistan auprès de l'Algérie et du directeur général de la société Somiphos, relevant du groupe Sonarem, intervient dans le cadre de l'intérêt porté par le groupe "Fatima" à l'élargissement de ses investissements dans le secteur agricole en Algérie, suite au mémorandum d'entente signé avec le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables pour le développement de la production des engrais phosphatés.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de développer des investissements prometteurs dans le domaine des cultures stratégiques, notamment dans le Sud du pays.

