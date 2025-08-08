Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha inaugure le siège du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, jeudi, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire (CFDAT), indique un communiqué du ministère de laDéfense nationale (MDN).

La cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement CFDAT, s'est déroulée "en présence du Commandant des Forces Terrestres, des Commandants de Forces, du Commandant de la Garde Républicaine, du Commandant de la Gendarmerie nationale par intérim, du Commandant de la 1ère Région Militaire, des Chefs des Départements et des Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale", précise le communiqué.

Après la cérémonie d'accueil donnée par le Général-Major Abdelaziz Houam, Commandant des Forces de Défense Aérienne du Territoire, le Général d'Armée a observé un "moment de recueillement" à la mémoire du Chahid "Colonel Benali Boudghene dit Lotfi", dont le siège de ce Commandement est baptisé de son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada.

Par la suite, le Général d'Armée a tenu une réunion avec les cadres du CFDAT durant laquelle il a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités du CFDAT, lors de laquelle il a exprimé sa "réjouissance" d'inaugurer ce nouveau siège et de rencontrer les cadres de la Défense Aérienne du Territoire.

"Je tiens, en cette heureuse occasion, à exprimer ma réjouissance de présider, aujourd'hui, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, et de rencontrer, de nouveau, les cadres et les personnels de ces Forces auxquelles nous portons un intérêt majeur, au regard de la nature et de la spécificité des missions vitales dont elles sont investies", a souligné le Général d'Armée.

Il a ajouté que "les mutations profondes" qu'a connues le champ de bataille moderne imposent "des défis réels", y compris pour les armées les plus puissantes du monde, ce qui nécessite de s'"adapter à ces mutations et de relever leurs défis".

Il a ajouté que "les guerres modernes connaissent l'émergence de menaces aériennes sophistiquées, variées et sans précédent, qui englobent les aéronefs de la 4ème et de la 5ème génération, ainsi que les drones, notamment de petite dimension, qui survolent à de basses altitudes, rendant ainsi difficiles leur détection et leur neutralisation, au même titre que les missiles de différentes portées, qui sont tous de nouveaux facteurs qui posent de sérieuses problématiques aux armées les plus puissantes".

A cet effet, a-t-il poursuivi, il appartient au Commandement, aux cadres et aux personnels des Forces de Défense Aérienne du Territoire de "saisir la lourde responsabilité" qui leur incombe, s'ag issant notamment de "réunir les conditions nécessaires à l'état prêt des unités, de veiller au contrôle permanent et rigoureux de notre espace aérien et d'optimiser la disponibilité opérationnelle des composantes de nos Forces, de manière à atteindre l'objectif de dissuasion".

Ensuite, le Général d'Armée a écouté les interventions des cadres et des personnels du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, avant de signer, à l'issue de cette visite, le livre d'or du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, a ajouté le communiqué du MDN.