Cameroun: Culture - Le festival Lonodji illumine Garoua et célèbre la diversité du peuple Sara

Garoua, région du Nord Cameroun. L'esplanade du Cenajes a, du 25 au 27 juillet 2025, accueilli la 2ème édition du festival Lonodji, le grand rendez-vous socioculturel du peuple Sara.

Les festivités y relatives avaient pour thème "Célébrons la diversité culturelle Sara pour promouvoir la paix et le développement d'un Cameroun émergent".

Une manifestation qui se veut la vitrine incontournable qui rassemble une communauté Sara venue du Cameroun, du Tchad et du Nigeria dans un esprit de fraternité et de célébration culturelle.

La cérémonie de lancement, riche en sons et en couleurs, a été présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi'i. Des hôtes de marque : MIDJIYAWA BAKARI, gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, le préfet du Diamaré, Jean-Marc EKOA MBARGA, ainsi que le Sultan de Bagrimi et premier vice-président du sénat du Tchad. Une présence qui atteste de l'envergure Internationale que prend désormais le festival Lonodji. Un mouvement de plus en plus International ; un rendez-vous de l'art et de la culture du peuple Sara. C'est aussi et surtout un festival réussi, avec en prime, l'affirmation d'un peuple noble.

Déjà dans les premières heures de ce vendredi, les festivités ont débuté par une marche dite patriotique, dans les artères de Garoua, trahissant ainsi les prémices d'un programme alléchant.

Le menu du festival Lonodji est conçu pour ravir tous les publics.

Il propose une multitude d'activités au sein de desquelles toutes les sensibilités trouvent leur compte :

-des compétitions sportives, avec des matchs de football aux affiches électriques ;

-la très attendue élection Miss Sara, laquelle met l'emphase sur la beauté et l'intelligence de la jeunesse féminine Sara ;

-une foire artisanale exposant le savoir-faire ancestral de la communauté ;

-des conférences-débats et ateliers pour explorer les enjeux du développement et de la paix ;

-un concours culinaire pour savourer la richesse de la gastronomie Sara ;

-des soirées culturelles et des animations diverses, promettant des moments de partage et de convivialité.

Faut-il le souligner, au-delà de la simple célébration, le festival Lonodji est un véritable pont interculturel. Il offre une plateforme unique pour exposer le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être de l'ethnie Sara. En réunissant ses membres issus de plusieurs pays, il renforce les liens culturels et familiaux tout en promouvant un message de paix et de développement.

Le deuxième numéro du festival Lonodji est un succès éclatant qui plus que jamais, démontre que la culture est un puissant vecteur d'unité et de progrès. Le festival Lonodji s'impose désormais avec autorité dans l'agenda culturel du Nord-Cameroun. Vivement la troisième édition !