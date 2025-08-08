Cameroun: Issa Tchiroma Bakary - Une déclaration forte qui redéfinit l'enjeu de la présidentielle

Le candidat Issa Tchiroma Bakary vient de rompre le silence avec un message fort, qui marque un tournant dans la scène politique camerounaise.

Dans son adresse solennelle à la Nation, il affirme avoir vu ce que beaucoup tentent encore d'ignorer. Le constat est brutal : le peuple est abandonné, livré à lui-même, alors que les élites se murent dans un mutisme complice ou négocient des intérêts personnels. Face à cette trahison silencieuse, Issa Tchiroma Bakary se dresse et se veut l'incarnation d'une voix différente, d'un refus d'être complice d'un scénario politique déjà écrit à l'avance.

Ce message n'est pas une posture. Il est le cri d'alarme d'un homme qui dit ne pas craindre le pouvoir, mais redouter l'abandon du peuple, cette forme sourde de renoncement qui transforme une élection en mascarade. Il ne cherche ni poste ni privilège. Il refuse les alliances de coulisse. Il appelle à un sursaut, à une nouvelle lecture de l'histoire nationale, où l'échec n'est plus une fatalité, mais une blessure qu'il faut guérir.

Ce positionnement interpelle, car il rompt avec la langue de bois. Il redonne sens à la parole politique dans un moment où celle-ci est souvent vidée de substance. En affirmant que « perdre encore... ce n'est plus une option », il s'adresse directement à ceux qui doutent, à ceux qui se sentent invisibles, à ceux qui ne croient plus. Il propose un autre chemin : celui de la résistance démocratique, de l'intégrité et de la transparence.

En se plaçant « debout, déterminé », Issa Tchiroma Bakary envoie un signal fort à tous ceux qui aspirent à un changement réel. Son message, au-delà des mots, est une interpellation : face à une République qui chancelle, la lutte pour la dignité populaire est plus que jamais une urgence.

Ce texte, à la fois simple et puissant, ouvre une nouvelle séquence. Il appelle à une reconquête politique, éthique et citoyenne. Le peuple, ce grand oublié, retrouve ici un écho, une promesse et une direction.