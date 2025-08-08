Cameroun: Grande affiche - Prier et chanter pour bâtir

Des chanteuses gospel donnent une conférence accompagnée de show de chant de louange et d'adoration demain à Félicia hôtel de Yaoundé.

L'on a coutume de dire, chanter c'est prier deux fois. Qu'advient-il alors la prière et le chant s'épaulent mutuellement ? A cette question, le ministère du salut de toutes les familles de la terre répond par la parole et les actes à travers le programme « conférence internationale Yaoundé 2025 ».

Le ton est donné à l'aéroport international le 5 août dernier. Les cadres dudit ministère sont sortis en masse pour réserver un triomphe aux conférenciers internationaux, à l'instar du ministre Prisca Benita, pasteure Rosemund Owusu, et l'hôte coach Marie-Thérèse Fifa, toutes venues du Canada, pour se joindre à l'apôtre Jean Paul Sartre Lea du Cameroun. Alors que le vol a pris plus d'une heure de retard, ce couac n'a pas influencé l'enthousiasme des femmes, hommes, jeunes et enfants qui attendaient avec des bouquets de fleurs.

Aux côtés du Dr Prisc Benita, coach Marie-Thérèse Fifa rappelle que le thème de la conférence est « Lève-toi et bâtis ». Elle est rassurée que « la saison pour le Cameroun de s'élever et bâtir est arrivée. Avec Dieu, parce qu'il y a bâtir et bâtir. Je pense que le meilleur bâtisseur c'est Dieu seul. Et 2025 est une année stratégique pour le Cameroun, une année prophétique où je crois que le Seigneur lui-même va bâtir cette nation ».

Le sens de bâtir étant que « le Seigneur bâtit tout. Le Seigneur bâtit les nations. Il bâtit surtout les vies. Lorsque les vies sont bâties sur le rocher, il y a une transformation. Et la transformation s'étend, non seulement au niveau de la famille, elle s'étend dans la communauté et dans la nation. Parce que Jésus-Christ demeure le chemin, la vérité et la vie ».

Elle ajoute qu'en dehors de Dieu, c'est le chaos. Et quand on bâtit avec Jésus, c'est un fondement inébranlable pour l'éternité. Oui, j'aimerais encore un peu m'attarder sur « lèves toi. Pour bâtir, ça prend l'action de se lever. Parce que parfois dans notre vie, si on ne se lève, on ne peut rien faire ».

Pour elle, certaines personnes qui sont couchées dans le découragement, couchées dans la pauvreté, couchées dans des frustrations, couchées dans les douleurs, couchées dans le rejet, couchées dans le chômage, couchées dans les plaintes, couchées dans des embargos de vie, dans des statu quo doivent se lever et bâtir. « Cette posture où on est couché ne nous donne pas de l'espoir. Mais l'acte de se lever, c'est déjà l'action ».