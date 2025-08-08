Cameroun: Eric Christian Nya célèbre son prix de meilleur magazine tv à Paris

8 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par La Rédaction

Le samedi 26 juillet 2025, le Restaurant Le Mollard à Paris a été le théâtre d'un meet & greet exclusif en l'honneur d'Éric Christian Nya, lauréat du prix de Meilleur Magazine TV aux African Union of Broadcasting Media Awards 2025 à Abidjan. Les invités venus de France et d'Espagne ont pu rencontrer le producteur et célébrer son succès.

L'après-midi a été agrémentée par les performances live des artistes Jack Djeyim et Nicole Adjabe, qui ont repris leurs propres compositions et des chansons emblématiques du répertoire africain.

Le magazine "Dzu Zok, le village dans la ville", qui explore la coexistence entre tradition et modernité urbaine, a été diffusé et a rencontré un grand succès auprès des personnes présentes.

Éric Christian Nya, chargé de production à la CRTV, a pu partager son travail et son inspiration avec les invités, créant ainsi une atmosphère conviviale et enrichissante.

Cet événement, organisée par l'agence EKA EVENTS & CONSULTING de Majolie Laurette, a été une belle occasion de découvrir d'autres talents de la diaspora africaine et de renforcer les liens.

