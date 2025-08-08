Cameroun: Maurice Kamto rompt le silence - Pas de consigne de vote avant un « développement majeur »

8 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Maurice Kamto a rompu son silence lors d'une allocution solennelle, après le rejet controversé de sa candidature à l'élection présidentielle 2025.

L'ancien président du MRC, investi par le Manidem, a réaffirmé sa promesse de « ne jamais trahir les Camerounais ». Attendu par ses soutiens pour une consigne de vote claire, il a délibérément ignoré cette attente, suscitant interrogations et spéculations.

Ce mutisme stratégique précéderait un « développement important » annoncé pour les prochains jours. Selon des sources proches de son entourage, Kamto prépare une riposte juridique ou politique inédite contre son exclusion orchestrée par le pouvoir.

Cette absence de directive électorale immédiate vise à maintenir la pression sur le régime tout en évitant tout prétexte à la répression. Des observateurs y voient une tactique calculée : en ne nommant aucun candidat alternatif, il préserve l'unité du mouvement du changement et évite la fragmentation de ses partisans.

L'annonce cryptique d'un « développement majeur » place désormais le régime en position d'attente. Dans un contexte de tensions croissantes, son silence sur le vote agit comme une épée de Damoclès politique.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.