Cameroun: Maurice Kamto rompt le silence - Pas de consigne de vote avant un « développement majeur »

Maurice Kamto a rompu son silence lors d'une allocution solennelle, après le rejet controversé de sa candidature à l'élection présidentielle 2025.

L'ancien président du MRC, investi par le Manidem, a réaffirmé sa promesse de « ne jamais trahir les Camerounais ». Attendu par ses soutiens pour une consigne de vote claire, il a délibérément ignoré cette attente, suscitant interrogations et spéculations.

Ce mutisme stratégique précéderait un « développement important » annoncé pour les prochains jours. Selon des sources proches de son entourage, Kamto prépare une riposte juridique ou politique inédite contre son exclusion orchestrée par le pouvoir.

Cette absence de directive électorale immédiate vise à maintenir la pression sur le régime tout en évitant tout prétexte à la répression. Des observateurs y voient une tactique calculée : en ne nommant aucun candidat alternatif, il préserve l'unité du mouvement du changement et évite la fragmentation de ses partisans.

L'annonce cryptique d'un « développement majeur » place désormais le régime en position d'attente. Dans un contexte de tensions croissantes, son silence sur le vote agit comme une épée de Damoclès politique.