Congo-Kinshasa: 178 policiers bangladais décorés par la MONUSCO pour leur mission en RDC

Une cérémonie solennelle, jeudi 7 aout à Kinshasa, a marqué la fin de mission de 178 policiers du contingent bangladais de la MONUSCO. Ces hommes et femmes en uniforme ont été décorés par Bintou Keita, représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, en reconnaissance de leur dévouement, de leur engagement pour la protection des civils, et de leur soutien à la Police Nationale Congolaise.

La remise des médailles des Nations Unies s'est déroulée dans une ambiance empreinte de respect et de reconnaissance. Au programme : honneurs militaires, passage en revue du contingent, défilé, et allocutions officielles. Le général Alain Bamenou, chef de la composante police de la MONUSCO, a également salué le travail de 25 éléments de l'Unité Intègre de UNPOL, décorés pour leur mérite.

Parmi les récipiendaires, 68 femmes bangladaises ont été honorées pour leur contribution exceptionnelle. Leur commandante, le lieutenant-colonel Quazi Rubayat, a souligné leur rôle essentiel dans les opérations de maintien de la paix. Bintou Keita, cheffe de la MONUSCO, a exprimé sa fierté face à leur engagement exemplaire.

Le 26 août prochain, ces policiers quitteront Kinshasa pour regagner le Bangladesh. Ils seront remplacés par une nouvelle unité bangladaise, assurant ainsi la continuité de la mission de paix. Les policiers décorés ont exprimé leur joie et partagé des souvenirs marquants de leur séjour en RDC, qualifié de moment inoubliable.