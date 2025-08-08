Congo-Kinshasa: Le prix du ciment gris en baisse à Beni - Une bouffée d'oxygène pour les ménages et les entrepreneurs

Le prix du ciment gris connaît une baisse significative sur le marché local de Beni, au Nord-Kivu, depuis quelques jours. Le sac, autrefois vendu à 13,5 dollars américains, se négocie désormais entre 9,8 et 12 dollars.

Cette diminution du prix est directement liée à la suppression des frais perçus illicitement à la frontière de Kasindi-Lubiriha, principal point d'import-export pour les marchandises à destination de Beni, Butembo et Lubero. Le gouverneur du Nord-Kivu, le général-major Evariste Kakule Somo, a pris des mesures fermes pour mettre fin à ces pratiques qui alourdissaient les coûts pour les opérateurs économiques.

« Depuis deux semaines, le gouvernement provincial a mis fin à plusieurs perceptions illicites à la frontière de Kasindi. Ces frais, sans preuve de paiement, constituaient une forme de tracasserie qui faisait flamber le prix du ciment D», a expliqué Eugène Kakule Matembela, président de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane.

Les commerçants et les consommateurs saluent cette décision, qui devrait favoriser la relance des projets de construction dans la région. À Beni, où l'aéroport de Mavivi est en plein chantier, la baisse du prix du ciment est perçue comme un levier pour accélérer les travaux et stimuler l'économie locale.

« Ce comportement devrait devenir la norme et être soutenu par tous dans le cadre du développement économique », a ajouté Kakule Matembela.