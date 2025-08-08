Congo-Kinshasa: Ituri - 6 groupes armés signataires de l'accord de paix d'Aru 2 réaffirment leur engagement pour la stabilité

Six groupes armés de l'Ituri dont CODECO, Chini ya Tuna, MAPI, FPIC, FRPI et Autodéfense anciennement appellée Zaire , ont réaffirmé leur engagement pour la paix et la stabilité, jeudi 7 août, lors d'une réunion à Bunia visant à évaluer la première phase du processus de mise en oeuvre de l'accord de paix dit « Aru 2 ».

Cette première étape, menée du 3 au 24 juillet, a consisté en une campagne de sensibilisation auprès des combattants dans les bastions de ces groupes situés dans les territoires de Djugu, Irumu et Mambasa.

L'objectif de la campagne était d'informer les membres de milices sur les engagements pris, notamment la cessation définitive des hostilités, l'interdiction de circuler avec des armes et la promotion de la stabilité dans la région.

Cependant, certaines zones, difficilement accessibles, n'ont pas pu bénéficier de cette sensibilisation. Les participants à la réunion de ce jeudi ont également souligné plusieurs défis importants pour la mise en oeuvre de l'accord : l'activisme continu de la milice CRP dirigée par Thomas Lubanga, les tensions persistantes entre CODECO et Autodéfense accusée de soutenir la CRP, les attaques violentes des rebelles ADF et de groupes Mai-Mai qui ciblent les civils dans les territoires d'Irumu et Mambasa.

Malgré ces obstacles, les signataires ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le processus de paix pour instaurer une stabilité durable dans cette région.

Par ailleurs, le commandant de la 32e région militaire a mis en garde les groupes armés réfractaires, indiquant qu'ils seront traqués afin de restaurer la sécurité en Ituri.

Ce processus bénéficie du soutien actif de la MONUSCO, qui accompagne les autorités congolaises dans ces efforts de pacification.

L'accord Aru 2, signé fin juin 2025 à Aru, engage ces groupes armés à cesser les hostilités, à ne plus circuler armés et à favoriser le retour des déplacés.