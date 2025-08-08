On joue les prolongations de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF) du 2 aout dernier.

En plus des accusations de corruption brandies par la coalition de Mady Toure, Pape Sidy Lo a, lui aussi, saisi la commission des recours pour invalider les élections de Abdoulaye Cissé et de Mouhamed Samb, deux proches de Me Senghor.

Nous sommes très loin de la fin de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Au contraire, c'est le temps des prolongations. Mais ce sera en dehors du somptueux cadre du CICAD. La balle quitte le terrain du jeu et risque d'atterrir devant les tribunaux sportifs ou de droit commun. Et pour cause, alors la supposée corruption brandie par le camp de Mady Touré n'a pas encore livré son verdict, voilà qu'un recours en invalidation de l'élection des représentants des ligues régionales au Comité exécutif s'ajoute aux griefs qui risquent de ternir davantage l'image du football sénégalais. En effet, Me Pape Sidy Lo, tout nouveau 3ème vice-président de la FSF a saisi la Commission de recours en matière électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour invalider les élections de Abdoulaye Cissé et de Mouhamed Samb, tous deux, éléments appartenant au camp de Me Augustin Senghor.

Pour convaincre la Commission de recours, le président de la Ligue de Thiès Me Pape Sidy Lo qui estime agir au nom et pour le compte du Collège des Présidents des Ligues Régionales, pour demander l'invalidation des élections de M. Mouhamed Samb et M. Abdoulaye Cissé au sein du Comité Exécutif, soutient que les « élections, tenues lors de l'Assemblée générale de la FSF du 2 août 2025, sont entachées d'irrégularités flagrantes et de violations des statuts et du règlement intérieur de la FSF ». Selon lui, « ces faits ont été dûment consignés par un huissier de justice, devant le Président de la Commission électorale, en présence des représentants de la CAF et de la FIFA ».

Son argumentaire du recours s'articule autour des points suivants : d'abord par la Violation des statuts de la FSF. L'article 5 de l'annexe aux statuts de la FSF, qui régit les

conditions d'éligibilité, est, selon lui, explicite. Il dispose que les « candidats représentant les Ligues régionales doivent remplir deux critères cumulatifs : Être président de leur ligue au moment de l'élection ; Être proposé par le Collège des Présidents des Ligues Régionales, seule instance habilitée à le faire, selon les modalités définies par le règlement intérieur ». Or, relève-t-il, les candidatures de M. Mouhamed Samb et M. Abdoulaye Cissé n'ont ni été présentées ni proposées par le Collège ». De plus, « il est établi que M. Abdoulaye Cissé n'est pas président de ligue, ce qui constitue une double violation de l'article 5. » « Par conséquent, leurs élections doivent être invalidées pour non- respect des conditions d'éligibilité statutaires ».

Ensuite, il met le curseur sur le Non-respect du règlement intérieur de la FSF et brandit l'article 21.3 du règlement intérieur de la FSF qui précise que le Collège des Présidents des Ligues est l'unique instance compétente pour présenter les candidats au Comité Exécutif. Le procès-verbal de la réunion de ce collège atteste que seuls les messieurs Yaya Baldé, Mamadou Mbaye, Bacary Cissé et Cheikh Ahmadou Bamba Ba ont été officiellement proposés pour représenter les ligues régionales. Le non-respect de cette procédure constitue une violation de

l'article 21.3 du règlement intérieur, ce qui rend les élections de M. Samb et M. Cissé non conformes.

Pape Sidy Lo ne s'arrête pas là. Il a aussi convoqué une « jurisprudence constante ». La jurisprudence de la FSF a toujours, selon lui, lors des précédentes élections (2009, 2013, 2017 et 2021), consacré le rôle du Collège des Présidents de ligues dans la désignation des candidats.

Un précédent notable, datant de 2017, renforce cette position. La candidature de M. Abdoulaye Fall avait été invalidée par la Commission de recours en matière électorale au motif qu'il n'avait pas été proposé par le Collège, et ce, malgré la validation initiale de son dossier par la commission électorale. Cette jurisprudence constante et établie confirme la légitimité de notre recours et la nécessité de suivre cette procédure.

Au vu de ce qui précède, Pape Sidy Lo demande de bien vouloir : « déclarer le présent recours recevable en la forme et le fond; faire application des articles 5 de l'annexe aux statuts et 21 du règlement intérieur de la FSF; invalider les élections de M. Mouhamed Samb et M. Abdoulaye Cissé pour non-respect des conditions d'éligibilité; et enfin ordonner la reprise de la désignation des représentants des ligues régionales au Comité exécutif.