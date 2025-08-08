L'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup) rappelle la non-reconnaissance de diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieurs privés.

Dans une note rendue publique hier, jeudi 7 août, il informe le public que « les diplômes de doctorat (PhD, doctorat unique, d'université ou d'ingénieur) délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ». Pour cause, selon l'ANAQ-Sup, « ces diplômes ne respectent pas les dispositions du décret n°2012-1116 relatif au diplôme de doctorat fixant les conditions de délivrance du diplôme et celles du décret n°2021-1790 modifiant le décret n°2015-582 du 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur ».

C'est pourquoi l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation précise que les détenteurs de « ces diplômes ne peuvent pas se prévaloir du titre de Docteur tant au niveau national qu'international, au regard des conventions mondiale et africaine sur les études, les diplômes, les titres et autres grades de l'enseignement supérieur ».

Ces établissements d'enseignement supérieur privés sont ainsi invités à se conformer aux textes. « En sa qualité d'Autorité de régulation, l'ANAQ-Sup enjoint aux établissements d'enseignement supérieur privés concernés à mettre immédiatement un terme à la délivrance illégale de ces diplômes et à se conformer strictement aux textes en vigueur au Sénégal », rapporte le communiqué.

Toutefois, l'ANAQ-Sup précise que « les diplômes d'État de docteur en Médecine, en Pharmacie et en Chirurgie dentaire ne sont pas concernés ». Par ailleurs, l'ANAQ-Sup rappelle que son « site internet www.anagsup.sn est accessible pour toute vérification concernant l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur et l'accréditation des diplômes ».