Le plan de redressement économique et social présenté par le régime en place n'agrée pas l'Alliance pour la République (Apr).

Lors d'un point de presse tenu hier, jeudi, l'ancien parti au pouvoir (2012-2024) a vivement critiqué le plan en question tout accusant le gouvernement de creuser davantage les souffrances sociales au lieu d'y apporter des solutions durables.

Le parti de Macky Sall n'a pas usé de gants pour dénaturer le plan dit de redressement économique et social présenté par le régime du président Bassirou Diomaye Faye.

Pour l'APR, le gouvernement ne fait rien d'autre que sanctuariser son train de vie pour « élaborer le plus grand plan de matraquage fiscal à destination des entreprises et des ménages, des agents et des fonctionnaires du secteur public ainsi que des travailleurs du secteur privé, du secteur informel et ceux du monde rural ». Qui plus est, l'ancien parti au pouvoir dénonce un flou total dans la répartition des ressources prévues sur les trois années de mise en oeuvre.

Les « Apéristes » pointent du coup des contradictions dans la répartition des recettes fiscales attendues, évaluées à 4605 milliards de francs CFA, issues de mesures fiscales jugées excessives. Il s'agit, selon eux, d'une « démarche non seulement injuste mais profondément hypocrite ». L'APR estime que cela revient à faire porter le « poids de la prétendue transformation économique sur les plus fragiles pendant que le train de vie de l'Etat souvent bien sécurisé trouve encore mille échappatoires pour éviter la baisse ».

Toujours selon l'APR, le gouvernement, incapable de fournir au FMI (Fonds monétaire international) des preuves tangibles des supposés maquillages de comptes publics sous l'ancien régime, lance un « plan qui obéit à une logique funeste de suppression de subventions et des exonérations tout en procédant à l'élargissement brutal de l'assiette fiscale ». D'après le parti de Macky Sall, ce plan ouvre en vérité de « sombres perspectives » pour les populations, les entreprises, le secteur informel.

« De telles mesures signifient sans aucun doute possible une hausse généralisée des prix de toutes les denrées des services de transports et de téléphonie, car toutes les taxes et redevances seront supportés par l'usager ou le consommateur final ». L'APR ira plus loin en estimant que le plan gouvernemental, baptisé « Jubbanti Koom », mérite lui-même un « redressement », qualifié de « cinglant jubbanti ».