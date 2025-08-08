La ferme " Tolly Fatima Dram é'' du village de Ndiago, situé à quelques encablures de Keur Madiabel, dans le département de Nioro, entend acheminer une production de 15.000 tonnes de poivrons (verts et rouges) et 6000 tonnes de piment (rouge et vert) dans la ville Sainte de Touba.

Cette opération entre dans le cadre du programme pré-Magal initié chaque année par les fondateurs de la ferme pendant les évènements de grande affluence pour participer à l'approvisionnement des marchés des villes d'accueil comme Touba, Tivaouane, Médina Baye, Yoff Layène entre autres localités.

Ainsi pour cette année, la production destinée à la ville sainte de Touba a été récoltée hier, Jeudi 7 Août, en présence du chef de service départemental du développement rural (Sddr) de Nioro, des commerçants de produits agricoles de la localité et autres représentants du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE). L'opération a pour but de contribuer efficacement à l'approvisionnement du marché de Touba et faire éviter toute rupture de stock avant, pendant et après la période du Magal.

Ce programme qui va se dérouler sans impact sur le ravitaillement des marchés de Kaolack, Mbour, Notto Gouye Diama, Dakar entre autres localités, prend aussi en compte toutes les dispositions garanties pour dérouler les opérations d'acheminement dans les conditions nécessaires de collecte, d'emballage, de transport jusqu'à la ville sainte de Touba. La ferme qui s'est placée aujourd'hui leader de la production maraîchère dans la région de Kaolack et en pôle position dans les opérations d'approvisionnement des marchés locaux en gombos, tomates fraîches, poivrons et autres produits de consommation, s'est aussi ouverte une brèche exclusivement orientée vers la culture de produits maraichers et laitiers répondant à la demande.

Une option profondément réfléchie par les réalisateurs de la ferme dans le but d'apporter une contribution dynamique au processus de la souveraineté alimentaire dans le pays tout en apportant de nouvelles germes d'une croissance économique au plan local.

La ferme ''Fatima Dramé'', un example de maraichage a grandes performances

Aménagée sur une superficie de 30 ha en plein coeur sur une zone sahélienne, la ferme " Tolly Fatima Dramé" du village de Ndiago a été créée pour apporter une réponse contributive au dernier rapport du laboratoire des transformations économiques et sociales.

Autrement dit, aller à bout des déficits mentionnés dans ce rapport et qui font état des besoins du pays en denrées de première nécessité et produits maraichers en abondance, mais aussi pour résoudre en fonction de ses capacités la problématique du chômage endémique des jeunes dont le taux était estimé à 60 %. Autant de justifications pour la famille "Kane" de la localité de mettre en place cette ferme intégrée qui réunit agriculture et élevage leurs principales activités de développement et auxquelles ils se servent pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes.

Aujourd'hui, une vingtaine de jeunes bénéficient d'un emploi permanent dans ce périmètre et plus d'une centaine de femmes et jeunes sont recrutés à chaque opération lors des moments de récolte. Depuis quelques années maintenant, la ferme réunit toutes les performances de la filière maraîchère. Dès le démarrage de sa phase production, elle met chaque semaine à la disposition des marchés du pays, et de la Gambie pas moins de 15.000 tonnes de poivrons et plusieurs milliers de tonnes de piment, gombos, tomates et autres spéculations prisées.

Ce mode de production en abondance dépend en grande partie du système d'arrosage de goûte à goûte installé sur tout le périmètre des plantations, mais également de l'utilisation de l'engrais bio, un intrant obtenu sur place à partir de la fiente des poulets de chair et pondeuses que les techniciens agricoles, d'habitude déposent dans les bassins fertilisants pour ensuite s'en servir comme thé de compos, pour fertiliser les plantations.

Ce produit riche en MPK, hydrogène, phosphore et potassium, selon les agriculteurs, constitue les secrets de la production aussi bien en abondance qu'en qualité. Et ce, en marge des dispositions prises du côté traitement préventif pour anticiper sur les éventuelles maladies pouvant affecter les plantations. A présent, un appel d'accompagnement des entreprises a été solennellement lancé à l'État pour le soutien direct des projets ou à défaut établir une connexion fructueuse entre ces entreprises agricoles et les structures décentralisées de financement pour renforcer cette partie du secteur privé.