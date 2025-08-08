Sénégal: Me Oumar Youm sur le PRES - « En termes de chiffres, ce plan est la preuve d'un tâtonnement manifeste... »

Lors du point de presse de l'Alliance pour la République, l'ancien ministre des infrastructures a estimé que le plan de redressement économique et social est un ajustement structurel volontaire dont les soubassements sont catastrophiques pour les ménages et généralement toutes les couches de la République.

« En termes de chiffres, ce plan est la preuve d'un tâtonnement manifeste de la part du régime actuel », a précisé Me Oumar Youm, considérant que ce plan lui-même doit bénéficier du « Jubbanti » (redressement). « C'est un exercice de communication et de violation flagrante de notre démocratie. Ce n'est pas un plan de redressement économique, mais un plan simplement fiscal.

Nous avons vu un Premier ministre qui est resté debout pendant 75 minutes pour donner un plan aérien. Il faut que ces gens sachent que l'économie c'est du réel. Il faut tenir compte de ce qui existe, ce qui est plausible et faisable », a regretté Me Oumar Youm qui estime que le gouvernement s'est versé de manière incohérente dans un exercice de présentation de la fiscalité qui est un pan de l'économie.