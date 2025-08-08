Sénégal: Dialogue social - Le Haut Conseil installe ses 30 membres

Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), institution tripartite nationale dédiée à la promotion d'un climat social apaisé, a officiellement installé ses membres ce jeudi 7 août à Dakar.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal.

Composé de 30 membres titulaires et de 30 suppléants, le Conseil rassemble de manière paritaire des représentants de l'État, des travailleurs et du patronat. Ces derniers auront pour mission de renforcer le dialogue entre les différentes forces sociales et de contribuer à la prévention des conflits. Chacun des membres a reçu, lors de la cérémonie, l'écharpe symbolisant son entrée en fonction au sein de l'institution.

Mamadou Lamine Dianté, président du HCDS, a rappelé que la composition de l'organe repose sur le principe de représentativité. « C'est en se prévalant du niveau de représentativité de leurs centrales et de leurs confédérations que les dix représentants des travailleurs ainsi que les dix autres représentants des employeurs siègent au sein de l'Institution », a-t-il précisé. Il a également insisté sur la nécessité pour les syndicats affiliés de renouveler régulièrement leurs instances conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'aspect tripartite de l'institution est renforcé par la présence de dix représentants des ministères les plus concernés par les attentes des travailleurs et des employeurs. Une disposition qui, selon M. Dianté, vise à « conférer à l'Institution un caractère à la fois tripartite et paritaire ».

Dans son allocution, le président du HCDS a exhorté ses collègues conseillers à une mobilisation collective. « Engageons-nous ensemble pour relever les défis qui nous attendent, afin de répondre aux attentes du peuple sénégalais et de ses dirigeants, mais aussi de nous illustrer dans l'oeuvre collective de développement économique et social du pays », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs salué l'orientation stratégique des autorités en faveur du travail : « En s'inscrivant dans cette option centrée autour du travail, les plus hautes autorités nous confortent dans l'idée qu'aucun développement durable et inclusif n'est possible s'il ne porte pas sur l'humain. »

Prenant la parole à son tour, le ministre Olivier Boucal a souligné l'importance institutionnelle de cette installation. « Du point de vue de la conformité, la mise en place du Haut Conseil du Dialogue participe de la consolidation de l'option faite par les autorités de l'État relativement aux mandants tripartites nationaux, et de la mise en oeuvre effective des dispositions de la convention 144 de l'Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites liées aux normes internationales du travail, ratifiée par le Sénégal en 2005 », a-t-il déclaré.

Au-delà du cadre normatif, le ministre a salué le rôle accru du HCDS dans la gestion des tensions sociales : « L'installation de ces membres permettra à coup sûr de renforcer les moyens d'action du HCDS qui, il faut le dire, a gagné en dynamisme et a fini de démontrer son importance dans la gestion des crises et l'animation du dialogue social. »

Il a enfin adressé un message d'engagement aux nouveaux conseillers : « Les choix portés sur vous traduisent également des attentes fortes en termes d'engagement, de performance et de contribution à la consolidation des résultats louables du Haut Conseil.

C'est pourquoi je vous exhorte toutes et tous à ne ménager aucun effort pour aider votre institution à améliorer ses performances, à travers notamment le renforcement des actions de prévention des crises sociales, de médiation et de facilitation des négociations et de réalisation d'études à même d'éclairer les choix de l'autorité et de faciliter les actions des différentes parties prenantes. »