Sénégal: Linguère - Le projet «Dundi-Ferlo» promet des foyers améliorés aux femmes

Le projet «Dundi-Ferlo» prévoit de construire 102 foyers améliorés dans la commune de Labgar, département de Linguère.

À long terme, le projet ambitionne de remplacer les foyers traditionnels par ceux dits améliorés. L'objectif est de participer à la préservation de l'environnement. Pour le moment, seuls 11 foyers ont été réalisés par le projet.

Le projet «Dundi-Ferlo» n'intervient pas seulement pour la restauration de terres dégradées. Il s'active dans l'amélioration des foyers à travers la construction des fourneaux à base d'argile. Labgar est leur premier point d'expérimentation. Les membres du projet «Dundi-Ferlo» de concert avec les femmes rurales ont confectionné des foyers améliorés. Le projet veut élever la barre à 102 foyers améliorés dans la contrée de Labgar. «Pour cela, il faut que le message passe», a lancé Mbenda Camara.

Elle compte sur la sensibilisation pour augmenter le nombre d'adhérentes. «Nous remercions vivement les femmes de Labgar, car beaucoup d'entre elles ont adhéré, mais nous allons continuer la sensibilisation pour atteindre nos objectifs», a soutenu notre interlocutrice. Elle a indiqué que les fourneaux confectionnés ont été faits sur la base de l'argile tirée des mares, du sable et du ciment. Mme Mbenda Camara technicienne au projet «Dundi-Ferlo», assure que les foyers améliorés renferment plus d'avantages que ceux qui sont traditionnels.

Ils permettent d'éviter les feux de brousse. «Avec les foyers traditionnels, on peut utiliser neuf bois pour la cuisson du petit-déjeuner, du déjeuner et du diner. Avec les foyers améliorés, nous n'utilisons que trois bois par jour», explique Mme Camara. Elle a rappelé que ces foyers participant aussi à la réduction des émissions nocives, comme la fumée et la lutte contre les maladies respiratoires. «Le foyer amélioré diminue également la consommation de bois jusqu'à 60% d'économie par rapport aux foyers traditionnels. Il favorise un gain de temps durant la cuisson qui devient plus rapide grâce à une meilleure concentration de la chaleur», souligne Mme Camara.

Mariama Sow bénéficiaire de foyer amélioré apprécie l'initiative et remercie les responsables du projet. Elle avance que le foyer amélioré regorge d'une importance particulière. Elle encourage ses camarades à venir adhérer, car la confection est gratuite.