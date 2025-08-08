Sénégal: Lutte - Embarras du choix pour Modou Lô

Toujours sans adversaire officiel pour son prochain combat royal, Modou Lô (Rock Énergie) est au centre de nombreuses sollicitations.Selon son entourage, trois noms reviennent avec insistance : Sa Thiès, Tapha Tine et Siteu. Le « Roi des arènes » devra faire un choix stratégique.

Champion en titre et détenteur de la couronne royale, Modou Lô est aujourd'hui la cible numéro un. Tous les lutteurs rêvent de le battre pour atteindre le sommet de leur carrière. De ce fait, les promoteurs rivalisent de propositions pour l'attirer dans leurs événements. Son agent, Birame Gningue, confirme que les sollicitations sont constantes. Parmi les prétendants les plus cités, Tapha Tine (Baol Mbollo), Sa Thiès (Ecurie Balla Gaye) et Siteu (Lansar) figurent en bonne place. Toutefois, selon Birame Gningue, les négociations sont actuellement au point mort.

Et dans cette équation, les chances de Siteu semblent compromises. Sa suspension par l'Organisation régionale antidopage Afrique Zones 2 et 3 pourrait freiner toute perspective de combat contre « le Roi des arènes », ce qui favoriserait plutôt Sa Thiès ou Tapha Tine. Pour de nombreux observateurs, la lutte sénégalaise doit continuer à proposer les combats de type « Grand contre Petit », une formule qui a permis à l'arène de retrouver son éclat d'antan. Si cette dynamique se confirme, des affiches explosives pourraient voir le jour : Modou Lô - Sa Thiès, Tapha Tine - Franc, Balla Gaye 2 - Ada Fass, Eumeu Sène - Alioune Sèye 2 ou encore Lac 2 - Franc.