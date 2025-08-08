Sénégal: Hydrocarbures - 2,98 millions de barils de pétrole exportés en juillet 2025

Au cours du mois de juillet 2025, 2,98 millions de barils de pétrole brut et 336 961 m³ de gaz naturel liquéfié ont été exportés.

Ces données ont été fournies par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Pour le pétrole de Sangomar, les prévisions annuelles restent maintenues à 30,5 millions de barils.

Cette cadence devrait permettre au Sénégal de confirmer ses ambitions sur le marché international tout en capitalisant sur ses nouvelles capacités de production en eaux profondes. Pour ce qui est du gaz, les opérations s'intensifient dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta). Au premier semestre 2025, les exportations pétrolières ont rapporté 991 millions de dollars, soit 567,2 milliards de FCfa, selon la compagnie exploitante de Sangomar : Woodside. Dans le détail, 481 millions de dollars ont été générés au premier trimestre et 510 millions de dollars au second trimestre.

Pour toute l'année 2024, les ventes du pétrole issu de Sangomar ont généré environ 950 millions de dollars de revenus, soit 595,5 milliards de FCfa. Les réserves prouvées ont aussi augmenté de 54,9 millions de barils. Sangomar présente une capacité de 100.000 barils par jour avec un potentiel de 60 à 100 millions de pieds cubes de gaz. La phase 1 du développement de Sangomar comprend 23 puits. Concernant le gaz, l'exploitation du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta) a démarré au mois de décembre dernier. Le gisement renferme environ 20 Tcf de gaz naturel, soit 530 milliards de Nm3.