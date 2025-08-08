Sénégal: Turquie - Le Premier ministre se recueille au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk

Le Premier ministre Ousmane Sonko a entamé sa visite officielle en Türkiye par un recueillement au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque. Un geste fort, chargé de symboles.

Pour sa première activité en Türkiye, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est recueilli au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du monument, Ousmane Sonko a déclaré: «Le mausolée d'Atatürk est un symbole de liberté et de progrès pour les peuples sénégalais et turc». L'ensemble monumental abritant la sépulture de l'homme d'État et ancien président de la Türkiye s'appelle Anitkabir. Il est situé sur la colline d'Anit, à Ankara.

Mustafa Kemal Atatürk est le fondateur de la Türkiye moderne. Atatürk est vénéré par un peuple qui voit en lui un sauveur. Son mausolée est gigantesque, s'étendant sur plusieurs hectares. Le silence qui y règne favorise la contemplation et invite à la réflexion sur l'oeuvre monumentale de cet homme. Lieu de mémoire, Anitkabir accueille de nombreux visiteurs, notamment des écoliers en sortie scolaire, venus honorer celui qu'ils appellent leur «père». Des gerbes de fleurs y sont régulièrement déposées. Mustafa Kemal Atatürk reste une figure aussi présente que l'actuel président de la République : leurs portraits sont accrochés côte à côte dans les bureaux officiels.

Atatürk, le «père» des Turcs

L'amour du peuple turc pour Atatürk dépasse son rôle de fondateur et de premier président. Pour beaucoup, il incarne un véritable héros national. Mustafa Kemal Atatürk est né à Salonique en 1881. Il s'est imposé comme l'une des figures politiques les plus marquantes de l'entre-deux-guerres. Charismatique, il a exercé une influence prépondérante dans un régime de type présidentiel, bénéficiant du soutien d'une population consciente des avancées accomplies. La guerre d'indépendance turque a commencé le 15 mai 1919, avec la première balle tirée contre l'occupant grec à Izmir.

La Grande Assemblée nationale turque, fondée le 23 avril 1920, a constitué une armée régulière et mené la guerre jusqu'à la victoire. Entre 1919 et 1923, Mustafa Kemal dirige la lutte pour l'indépendance et jette les bases du futur État turc. En 1920, il est élu président de la Grande Assemblée nationale et chef du gouvernement. L'Assemblée entame alors l'adoption de lois nécessaires à la poursuite de la guerre et à la construction de la nation. La guerre s'achève par la signature du traité de Lausanne, le 24 juillet 1923. En novembre 1922, le sultanat est aboli.

Le 29 octobre 1923, la République est proclamée et Mustafa Kemal en devient le premier président. Il fait d'Ankara la capitale de la Türkiye et entreprend d'importantes réformes politiques et culturelles, comme l'adoption de l'alphabet latin pour la langue turque. Une vie personnelle marquante Sur le plan personnel, Atatürk a été marié et a adopté plusieurs enfants, dont Sabiha Gökçen, surnommée «la fille des airs». Elle est entrée dans l'histoire comme la première femme pilote de chasse, à seulement 23 ans. Le nom «Gökçen», qu'elle a reçu en 1935, signifie « qui vient du ciel».

Mustafa Kemal Atatürk est mort le 10 novembre 1938 à 9 h 05 au palais de Dolmabahçe, à Istanbul. Il a reçu des funérailles grandioses et émouvantes. Son corps a été provisoirement inhumé au musée d'Ethnographie d'Ankara, le 21 novembre 1938. Le 10 novembre 1953, pour le quinzième anniversaire de sa mort, son cercueil est transféré dans l'impressionnant mausolée d'Anitkabir, où il repose désormais.