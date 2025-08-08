Gabon: Lancement de la Foire Itinérante aux Poissons par Laurence Ndong

Ce 5 août 2025, le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Economie Bleue, Porte-Parole du Gouvernement, Laurence Ndong, a procédé au lancement de la Foire Itinérante aux Poissons.

Une initiative visant à faciliter l'accès de la population au poisson face à la hausse des prix.

Cette activité a reçu un accueil favorable auprès des consommateurs, qui ont exprimé le souhait d'une extension et témoigné de la pertinence de cette opération.

Celle-ci s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour un Gabon plus équitable, assurant un accès durable aux ressources halieutiques.