Gabon: Africa50 en prospection des projets porteurs du ministère des transports

8 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MT

Le Ministre d'État, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a reçu M. Demba Diallo, Directeur exécutif d'Africa50, plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures.

Les échanges ont porté sur plusieurs projets stratégiques pilotés par le ministère :

Le port en eau profonde de Mayumba, destiné à désenclaver le sud du pays et à soutenir les exportations stratégiques (minerais, pétrole, bois), avec une zone économique spéciale à fort potentiel d'emploi ;

La Transgabonaise, corridor ferroviaire de plus de 780 km reliant Libreville à Franceville, essentiel pour l'intégration logistique du territoire et la réduction des coûts de transport ;

Le nouvel aéroport, projet moderne visant à renforcer la connectivité aérienne et à répondre aux exigences internationales ;

Africa50 s'est engagé à accompagner le Gabon dans la structuration technique, juridique et financière de ces projets, en vue de leur mise en oeuvre rapide, en cohérence avec la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

