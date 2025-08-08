Tchad: Le procès de l'ancien Premier ministre Succès Masra se poursuit dans l'affaire Mandakao

Le procès de l'affaire Mandakao est entré dans son troisième jour, vendredi 8 août à Ndjamena. Cette affaire regroupe deux volets : celui de plus de 70 hommes accusés d'avoir participé au massacre sanglant du 14 mai 2025, et celui de Succès Masra, ancien Premier ministre et président du parti Les Transformateurs, poursuivi pour « diffusion de messages de nature raciste et xénophobe », « assassinat » et « association de malfaiteurs ».

Au Tchad, détenu depuis plus de deux mois, Succès Masra a été entendu pour la première fois jeudi après-midi. Il a rejeté en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Ce vendredi 8 août, dans la matinée, il a dû répondre aux questions de la Cour ainsi qu'à celles des avocats de l'État, qui s'est constitué partie civile. Et l'ancien Premier ministre a gardé la parole pendant de longues minutes après chacune des questions.

Micro à la main, vêtu d'une tenue traditionnelle tchadienne d'un blanc immaculé, l'ex-chef de l'État s'est farouchement défendu, alternant entre une voix douce puis un ton plus ferme. Par moments, il a levé les bras au ciel pour appuyer ses propos. Dans la salle, tous et toutes ont écouté en silence. Succès Masra a été de temps à autre coupé par le président de la Cour criminelle, qui a tenté de le recadrer en lui demandant de répondre à la question posée. « Prêche, meeting politique ou audition ? », a lancé l'un des personnes présentes dans la salle.

Un verdict attendu dès vendredi soir

Les débats ont été suspendus en fin de matinée pour reprendre à 14h, heure tchadienne, avec les plaidoiries. Le président de la Cour et les avocats de l'État ont tenté à plusieurs reprises de clore l'audition de Succès Masra pour accélérer la procédure, ce qui a suscité la réaction de la défense. « Pourquoi se presse-t-on ? Qui a intérêt à ce que ça aille vite ? », a interrogé l'un de ses avocats. Tous s'attendent à un verdict dès ce soir.

La défense de l'ancien Premier ministre se dit « sereine et soulagée ». « Depuis le début de cette procédure, il est constant et n'a jamais cessé de clamer son innocence », a confié l'un des avocats de Succès Masra. La défense du président des Transformateurs soutient aussi « qu'aucun nouvel élément n'a été présenté pour prouver qu'il a été l'instigateur de ce qui s'est passé à Mandakao ».