Togo: Eteignez en sortant

Dans un contexte de pression sur les ressources énergétiques, le gouvernement multiplie les efforts pour instaurer une gestion efficace et durable de l'énergie électrique.

Alors qu'un plan de redressement est en cours pour soutenir la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), l'État met aussi à contribution ses propres administrations.

Des mesures simples mais concrètes ont été introduites dans les bâtiments publics pour limiter le gaspillage énergétique. Désormais, des affiches de sensibilisation sont visibles dans les couloirs des ministères.

On peut y lire, entre autres messages : « Éteignez-moi en partant, je m'épuise », une formule qui invite les fonctionnaires à éteindre les lumières et équipements électriques en quittant leur bureau. D'autres consignes recommandent de n'utiliser les climatiseurs qu'en cas de nécessité, et de les éteindre en sortant.

Cette campagne vise à réduire la consommation dans le secteur public, tout en donnant l'exemple à l'ensemble de la population.