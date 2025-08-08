Togo: Eteignez en sortant

8 Août 2025
Togonews (Lomé)

Dans un contexte de pression sur les ressources énergétiques, le gouvernement multiplie les efforts pour instaurer une gestion efficace et durable de l'énergie électrique.

Alors qu'un plan de redressement est en cours pour soutenir la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), l'État met aussi à contribution ses propres administrations.

Des mesures simples mais concrètes ont été introduites dans les bâtiments publics pour limiter le gaspillage énergétique. Désormais, des affiches de sensibilisation sont visibles dans les couloirs des ministères.

On peut y lire, entre autres messages : « Éteignez-moi en partant, je m'épuise », une formule qui invite les fonctionnaires à éteindre les lumières et équipements électriques en quittant leur bureau. D'autres consignes recommandent de n'utiliser les climatiseurs qu'en cas de nécessité, et de les éteindre en sortant.

Cette campagne vise à réduire la consommation dans le secteur public, tout en donnant l'exemple à l'ensemble de la population.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.