La grâce présidentielle a été accordée à 8 533 détenus de droit commun le mercredi 6 août 2025. Cette décision a été prise à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé deux décrets. Il a annoncé ces mesures lors de son message à la nation. Le président de la République a signé deux décrets accordant une grâce présidentielle à 2 087 détenus et un autre décret accordant une remise de peine à 6 446 détenus dont le reste de la peine est de moins de 36 mois. Ces mesures concernent un total de 8 533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures.

Le Président Alassane Ouattara a profité de son allocution pour rassurer les citoyens ivoiriens au sujet de la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'Etat a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. « Le droit de vote de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. Il a également appelé à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile », a-t-il rassuré.

Le Président Alassane Ouattara a souligné la capacité du pays à relever les défis, appelant à préserver les acquis pour bâtir une nation solidaire, stable et prospère. Alassane Ouattara a aussi évoqué le contexte régional et international, marqué par de grandes incertitudes, notamment les menaces sécuritaires dans la sous-région et les défis économiques et monétaires.

Malgré ces défis, la Côte d'Ivoire a fait preuve de résilience. Grâce à la solidité de ses institutions, à l'unité nationale et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, le pays est considéré comme un havre de paix, de stabilité et un modèle de développement. « Face à cela, la Côte d'Ivoire a su faire preuve de résilience. Grâce à la solidité de nos Institutions, à l'unité des filles et des fils de notre pays, à l'engagement continu et au professionnalisme de nos Forces de Défense et de Sécurité, la Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, un pôle de confiance et un modèle de développement », a indiqué le président de la République.