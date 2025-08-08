Cote d'Ivoire: Littérature ivoirienne - L'AECI inaugure son premier siège à Abidjan

C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la littérature en Côte d'Ivoire. Le samedi 2 août 2025, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire (Aeci) a officiellement inauguré son tout premier siège à Abidjan, marquant ainsi une étape historique dans son parcours et dans l'évolution du paysage littéraire national.

Nichée au coeur de la capitale économique, cette nouvelle adresse se veut bien plus qu'un simple bureau administratif. Conçu comme un véritable lieu de vie intellectuelle, ce siège ambitionne de devenir un espace de rencontres, de création et d'émulation pour les écrivains de tous horizons. Il offre enfin un point d'ancrage concret aux auteurs, souvent en quête de repères et de ressources dans un secteur encore en structuration.

La cérémonie d'inauguration a rassemblé de nombreuses personnalités du monde littéraire ivoirien, venues saluer ce moment jugé décisif pour la professionnalisation et la reconnaissance des écrivains. Pour beaucoup, ce siège symbolise une volonté commune de bâtir un écosystème plus solide et pérenne autour du livre.

À la tête de cette initiative, Dr Hélène Lobé, présidente de l'Aeci, a exprimé sa vision pour ce nouvel espace. « Ce lieu doit devenir un phare pour les talents confirmés comme pour les jeunes plumes en devenir », a-t-elle affirmé.

L'Aeci prévoit de nombreux programmes pour faire vivre ce lieu : ateliers d'écriture, lecture publique, échanges entre auteurs et éditeurs, mentorats pour les jeunes talents... Autant d'actions destinées à soutenir la création littéraire et à encourager l'émergence de nouvelles voix.

Au-delà de son aspect symbolique, cette ouverture marque une volonté affirmée de valoriser le patrimoine littéraire ivoirien et de fédérer les acteurs du livre. Ce siège devient ainsi une plateforme structurante, ouverte à la fois sur les enjeux locaux et les perspectives internationales. En dotant la littérature ivoirienne d'un véritable chez-soi, l'Aeci lui offre non seulement une maison, mais surtout un nouvel élan.