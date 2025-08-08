Sénégal: En visite à Touba, en prélude au Grand Magal - Le chef de l'Etat réitère son engagement pour la cité religieuse

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye était l'hôte de la cité religieuse de Touba. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Grand magal de Touba, prévu le 13 août.

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rendu visite au khalife général des Mourides, à l'occasion de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké : « Je rends grâce à Dieu de nous avoir gratifié le jour du Magal qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Lors du dernier conseil des ministres , j'ai donné des instructions à chaque ministre et à chaque Directeur Général de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du Grand Magal mais aussi améliorer les conditions de séjour des pèlerins .

Nous avions responsabilisé l'année dernière le Premier Ministre Ousmane Sonko à côté des autres ministres pour qu'il n'y ait pas de manquements. Le respect de la dignité humaine mais aussi le rôle de la religion occupent des places importantes dans notre programme. Nous avons mis en place une délégation générale des affaires religieuses. Nous la mandatons partout pour discuter ; nous sommes toujours à l'écoute des familles religieuses, soit par téléphone ou suivant des émissaires pour recevoir leurs conseils et leurs directives. Nous vous remercions des conseils que vous nous prodiguez sans que les populations le sachent. Cela nous a permis d'éviter des erreurs », a dit le président de la République.

Avant de poursuivre : « Nous vous souhaitons longue vie. Nous respectons toutes les familles religieuses du Sénégal et nous prêtons une oreille attentive à Touba. C'est pourquoi nous avions donné des instructions au ministre de l'Eau et de l'assainissement de tout faire pour que les pèlerins soient dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas tout faire mais nous envisageons d'augmenter d'année en année nos réalisations dans la ville de Touba. Nous osons espérer qu'au bout de quelques années les nombreux problèmes d'assainissement seront résolus. Des résultats sont en train d'être notés. Nous avons compris vos orientations dans l'université Cheikh Ahmadou Bamba. La religion occupe une place importante dans notre programme. C'est pourquoi nous nous engageons à vous accompagner dans les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Touba ».

Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par l'intermédiaire de son porte-parole Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, déclare être ouvert au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour lui formuler des prières mais aussi dans l'accompagnement. « Ce qui me lie à une personne, c'est l'Islam et la religion. Nous avons trouvé ces qualités en vous. Nous sommes sûrs que vous avez des ambitions pour le Sénégal en général et en particulier pour Touba. Nous prions pour que vos intentions à développer le pays soient couronnées de succès. Tous les engagements pris par les services impliqués dans le Magal ont été respectés ».