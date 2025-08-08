Burkina Faso: Lutte contre la cybercriminalité - Un adolescent interpelé pour injures publiques sur les réseaux sociaux !

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabè, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) vient d'interpeller un individu pour des faits d'injures publiques commis via les technologies de l'information et la communication.

Le 29 juin 2025, une vidéo publiée sur le réseau social TikTok a suscité une vive indignation parmi les utilisateurs de la plateforme. Dans cette vidéo, S.S, un adolescent âgé de 17 ans, a proféré des propos injurieux à l'encontre d'un artiste musicien burkinabè ainsi que sa génitrice. La vidéo, rapidement devenue virale, a été massivement relayée, amplifiant ainsi la portée des injures.

Saisie d'une plainte, la BCLCC a immédiatement ouvert une enquête. Celle-ci a permis d'identifier et d'interpeller le présumé auteur de la vidéo. Lors de son audition, S.S. a reconnu les faits, expliquant avoir agi dans l'optique de gagner en visibilité et d'augmenter son nombre d'abonnés, sans pour autant mesurer la gravité, les conséquences juridiques et sociales de ses propos.

À l'issue des investigations, l'intéressé a été déféré devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I, afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.

La BCLCC tient à rappeler à l'ensemble des internautes que les propos injurieux, constituent des infractions prévues et sanctionnées par le Code pénal burkinabè en son article 524-6. Elle rappelle l'absolue nécessité du respect de la dignité, de l'honneur et de la considération d'autrui.

Elle invite par ailleurs les internautes à faire preuve de responsabilité dans l'usage des plateformes numérique et à signaler de tels contenus sur la plateforme de signalement Alerte BCLCC, accessible en ligne via alerte.bclcc.gov.bf, ou en version mobile sur le Play Store, AppGallery de Huawei, et l'Apple Store.