Dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre le crime organisé transnational, les agents du Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) ont arrêté trois ressortissants étrangers à la suite d'une opération d'infiltration à haut risque qui a permis de découvrir de grandes quantités de stupéfiants et d'armes à feu interdits.

L'opération, menée le mardi 29 juillet 2025, a conduit à l'arrestation d'un ressortissant indien et de deux Bissau-Guinéens à Fajara, dans la municipalité de Kanifing.

Les suspects étaient en possession de substances contrôlées, notamment de l'ecstasy, de la résine de cannabis, du skunk, de la cocaïne, du crystal molly, des bonbons au cannabis et des armes à feu illégales.

Selon le porte-parole du Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG), Mr Ousman Saidybah, le ressortissant indien Mohammed Rafique Kabir Khan, qui serait le gérant de la discothèque Envy Night Club, a été arrêté en possession d'une quantité impressionnante de 25.800 pilules présumées être de l'ecstasy, dissimulées dans six sacs en plastique, ainsi que de 32 blocs présumés être du haschisch, du cannabis skunk et des bonbons au cannabis. Les investigations menées à son domicile ont également permis de découvrir deux pistolets, des munitions réelles et d'autres accessoires liés à la consommation de drogue.

Deux autres suspects, des ressortissants bissau-guinéens identifiés comme Quintino Djedju et Papis Djedju, ont également été placés en détention pour possession conjointe de 25 blocs de cocaïne présumée. L'un d'eux a déclaré être vendeur de billets à la discothèque, tandis que l'autre a déclaré être pêcheur.

Mr Saidybah a confirmé que les trois individus font l'objet d'accusations allant du trafic de stupéfiants à la possession illégale de substances contrôlées, en passant par le complot et les infractions liées aux armes à feu, en vertu des articles 33, 34, 43, 47 et 53 de la Loi de 2003 sur le Contrôle des Stupéfiants. Il a souligné que les accusations liées aux armes à feu entraînent des peines plus sévères : « La loi est claire. Lorsque des actes de violence ou des armes à feu sont impliqués dans des crimes liés à la drogue, les peines sont doublées, sans préjudice des mesures supplémentaires prévues par d'autres lois. »

Dans un autre développement au cours de la période considérée, du 24 au 31 juillet, le Bureau a enregistré huit infractions liées à la drogue impliquant neuf suspects. Parmi eux figurait un ressortissant sénégalais de 49 ans arrêté au poste frontière d'Amdalai avec un pistolet et douze balles réelles. Il a été remis à la police pour être interrogé, car aucune drogue n'a été trouvée en sa possession.

Le Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) a réitéré son engagement à démanteler les réseaux de trafic de drogue et à préserver la sécurité nationale. « Le commerce illicite de drogue met en péril la paix, la stabilité et l'avenir de notre jeunesse », a déclaré Mr Saidybah. « Nous exhortons le public à soutenir les efforts des forces de l'ordre en signalant toute activité suspecte. La collaboration communautaire est essentielle pour bâtir des sociétés sûres et résilientes.

La CEDEAO confirme le lancement d'une nouvelle monnaie en 2027