Togo: Vers une couverture santé pour tous

L'Institut national d'assurance maladie (INAM) a annoncé une avancée majeure dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle (AMU).

Désormais, le nombre d'ayants droit pouvant bénéficier de la couverture maladie passe d'un plafond de cinq personnes à un nombre illimité.

Concrètement, cette réforme permet aux assurés de déclarer leurs ascendants directs (père, mère), mais aussi leurs ayants droit supplémentaires, notamment à partir de la seconde épouse et du cinquième enfant.

Une cotisation complémentaire, dont les modalités seront définies avec les services techniques de l'INAM, sera toutefois exigée pour ces extensions.

L'initiative prend également en compte les veufs, veuves et orphelins bénéficiant de pensions civiles et militaires de la Caisse de retraites du Togo (CRT). Ces derniers pourront accéder à la couverture maladie en cotisant 5 % de leur pension.

Cette décision intervient dans la continuité des efforts de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), qui, il y a quelques semaines, avait déjà élargi sa couverture à de nouveaux bénéficiaires, dont les veuves et veufs recevant une pension de survivant, ainsi que les orphelins.

Un pas de plus vers une santé pour tous

Jusqu'ici, l'AMU permettait à un assuré de couvrir lui-même, son conjoint ou partenaire, ainsi que quatre enfants. Avec cette nouvelle mesure, le gouvernement marque une avancée significative vers une couverture santé plus inclusive.

L'INAM rappelle que cette réforme s'inscrit dans la vision portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui a initié l'AMU pour garantir un accès équitable à des soins de santé abordables et de qualité pour tous les Togolais.

L'élargissement du champ de couverture s'aligne aussi avec les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'ODD 3 sur la santé et le bien-être, en réduisant les inégalités d'accès aux soins de santé.