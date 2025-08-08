Afrique de l'Ouest: Cap sur un nouveau partenariat politique et économique

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est attendu à Lomé ce vendredi pour une visite officielle placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale.

Ce déplacement intervient dans un contexte où Freetown cherche à consolider sa stabilité politique et à relancer son économie, encore marquée par les séquelles d'une décennie de guerre civile et d'instabilité.

Depuis la fin de la guerre civile en 2002, la Sierra Leone tente de reconstruire ses institutions. Le président Maada Bio, ancien militaire revenu au pouvoir en 2018 par les urnes, s'est engagé dans une politique de réformes démocratiques, axées sur la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et le renforcement de l'État de droit.

Cependant, la stabilité reste précaire. Le pays a connu en novembre 2023 une tentative de coup d'État, rapidement déjouée mais révélatrice de tensions persistantes au sein de l'armée et dans la sphère politique.

Malgré cela, le gouvernement tente de maintenir le cap démocratique et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions.

Une économie encore vulnérable, mais riche en potentiel

Sur le plan économique, la Sierra Leone est un pays riche en ressources naturelles, notamment en diamants, bauxite, or, rutile et minerai de fer. Mais cette richesse peine à se traduire par une croissance inclusive.

Le pays figure encore parmi les plus pauvres du monde, avec un PIB par habitant inférieur à 600 dollars et une forte dépendance à l'aide internationale.

Les défis sont nombreux : infrastructures limitées, chômage élevé (en particulier chez les jeunes), vulnérabilité aux chocs climatiques, et un système de santé encore fragile malgré les leçons de la crise Ebola (2014-2016).

Le gouvernement mise désormais sur la diversification de l'économie, notamment par l'agriculture, le tourisme, les services et les investissements dans les énergies renouvelables.

La visite à Lomé de Maada Bio s'inscrit dans une volonté de dynamiser les relations sud-sud. Le Togo, qui se positionne comme un hub logistique et financier en Afrique de l'Ouest, peut offrir à la Sierra Leone un appui stratégique en matière de gouvernance, d'infrastructure, de numérisation des services publics et d'intégration régionale.

Les discussions porteront sur le commerce, la logistique portuaire, l'éducation, la santé, et la sécurité régionale, dans un contexte ouest-africain marqué par la montée des instabilités politiques et du terrorisme.

La Sierra Leone, malgré ses fragilités, affiche une volonté politique de s'ouvrir au monde, d'attirer les investissements étrangers et de construire des partenariats durables.