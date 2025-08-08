Tunisie: Taxis individuels - Un tarif de 1500 millimes en discussion

Le tarif de la prise en charge des taxis individuels pourrait bientôt passer à 1500 millimes, dans le cadre des discussions en cours entre les ministères du Commerce et du Transport.

C'est ce qu'a indiqué Mohamed Ali Aarfaoui, secrétaire général de l'Union tunisienne du taxi individuel, lors de son passage ce vendredi sur les ondes d'Express Fm.

Selon Aarfaoui, plusieurs propositions sont actuellement à l'étude afin de réviser le tarif de la prise en charge, gelé depuis plusieurs années.

L'objectif est de couvrir la hausse des coûts d'exploitation, notamment le prix des pièces de rechange et la pression fiscale croissante.

L'Union avait initialement proposé un tarif de 2000 millimes, mais privilégie désormais une solution de compromis fixée à 1500 millimes.

Un échange a récemment eu lieu avec le directeur du transport terrestre au ministère du Transport pour discuter de cette révision tarifaire.

Le syndicat espère parvenir à un accord équilibré qui tienne compte à la fois des intérêts des chauffeurs et du pouvoir d'achat des citoyens.

Baisse de la demande et renforcement du transport public

Par ailleurs, Aarfaoui a salué les récentes améliorations dans le secteur du transport public, notamment à Tunis, grâce à l'intégration de nouveaux bus dans la flotte de la capitale.

Il estime que les services sont désormais « confortables à 80 % », ce qui a contribué à une baisse sensible de la demande pour les taxis individuels.

Dans plusieurs quartiers et banlieues, de nombreux véhicules circulent désormais à vide.

En réponse à ces évolutions, l'Union prévoit d'octroyer 550 nouvelles licences de taxi dans le Grand Tunis, dans le cadre d'un plan global de régulation et de renforcement du secteur.