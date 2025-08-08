Sénégal: Ngor - Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue

Une opération d'envergure a été menée dans la nuit du 7 août par la Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), avec le soutien de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP). L'opération, qui s'est déroulée à Ngor, a abouti au démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue.

Cette intervention fait suite à plusieurs semaines de renseignements opérationnels qui signalaient la présence de trafics à ciel ouvert et une augmentation des agressions dans le quartier. Des missions de repérage ciblées ont permis de localiser plusieurs points de vente avant le déclenchement de l'assaut.

Au total, 17 individus ont été interpellés lors de l'opération. Parmi les suspects, on trouve des profils variés, incluant des étudiants, des livreurs, des footballeurs et des agents municipaux. L'opération a permis la saisie de 54 pierres de crack, 3 boules de haschisch, 123 000 FCFA en espèces, 5 motos de type scooter, 15 téléphones portables (dont 9 iPhones), un iPad, ainsi que du matériel de conditionnement de drogue.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détention de drogues en vue de trafic et destruction de biens appartenant à autrui. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue exacte des activités du réseau et identifier d'éventuelles autres complicités.