Afrique: Afrobasket 2025 - Le Sénégal dévoile sa liste de 12 joueurs

8 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

À l'approche de l'AfroBasket 2025 en Angola, la liste des 12 joueurs qui représenteront le Sénégal a été dévoilée par le sélectionneur Desagana Diop. L'équipe, qui entamera sa campagne le 12 août, a connu quelques ajustements majeurs, notamment au sein de son secteur intérieur.

Les fans de basketball sénégalais devront faire sans deux joueurs majeurs : Tacko Fall et Youssoupha Ndoye. Blessés, ils sont remplacés par Ibrahima Diallo (Austin Spurs, G-League) et Babacar Diallo, qui rejoignent ainsi les rangs des Lions.

Une autre absence remarquée est celle de Babacar Sané. Le jeune espoir, qui était pressenti pour faire partie de l'effectif final, a exprimé sa surprise sur Instagram en story avec le message « C'est fou ! Bonne chance à tous ». Lamine Sambe n'a pas non plus été retenu malgré sa participation à la tournée européenne de l'équipe.

Les 12 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal sont :

Babacar Diallo

Abdou Karim Mané

Jean-Jacques Boissy

Brancou Badio

Makhtar Guèye

Pape Moustapha Diop

Amar Sylla

Ousmane Ndiaye

Ibrahima Fall Faye

Ibrahima Diallo

Gora Camara

Ibou Dianko Badji

Le parcours du Sénégal débutera le 12 août contre l'Ouganda, suivi d'un match face à l'Égypte le 14 août, et enfin le Mali le 16 août. L'objectif est clair pour les Lions : remporter un titre continental qui leur a échappé depuis 1997.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.