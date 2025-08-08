Afrique: Afrobasket 2025 - Le Sénégal dévoile sa liste de 12 joueurs

À l'approche de l'AfroBasket 2025 en Angola, la liste des 12 joueurs qui représenteront le Sénégal a été dévoilée par le sélectionneur Desagana Diop. L'équipe, qui entamera sa campagne le 12 août, a connu quelques ajustements majeurs, notamment au sein de son secteur intérieur.

Les fans de basketball sénégalais devront faire sans deux joueurs majeurs : Tacko Fall et Youssoupha Ndoye. Blessés, ils sont remplacés par Ibrahima Diallo (Austin Spurs, G-League) et Babacar Diallo, qui rejoignent ainsi les rangs des Lions.

Une autre absence remarquée est celle de Babacar Sané. Le jeune espoir, qui était pressenti pour faire partie de l'effectif final, a exprimé sa surprise sur Instagram en story avec le message « C'est fou ! Bonne chance à tous ». Lamine Sambe n'a pas non plus été retenu malgré sa participation à la tournée européenne de l'équipe.

Les 12 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal sont :

Babacar Diallo

Abdou Karim Mané

Jean-Jacques Boissy

Brancou Badio

Makhtar Guèye

Pape Moustapha Diop

Amar Sylla

Ousmane Ndiaye

Ibrahima Fall Faye

Ibrahima Diallo

Gora Camara

Ibou Dianko Badji

Le parcours du Sénégal débutera le 12 août contre l'Ouganda, suivi d'un match face à l'Égypte le 14 août, et enfin le Mali le 16 août. L'objectif est clair pour les Lions : remporter un titre continental qui leur a échappé depuis 1997.