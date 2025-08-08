Afrique: Afrobasket 2025 - Le Sénégal dévoile sa liste de 12 joueurs

À l'approche de l'AfroBasket 2025 en Angola, la liste des 12 joueurs qui représenteront le Sénégal a été dévoilée par le sélectionneur Desagana Diop. L'équipe, qui entamera sa campagne le 12 août, a connu quelques ajustements majeurs, notamment au sein de son secteur intérieur.
Les fans de basketball sénégalais devront faire sans deux joueurs majeurs : Tacko Fall et Youssoupha Ndoye. Blessés, ils sont remplacés par Ibrahima Diallo (Austin Spurs, G-League) et Babacar Diallo, qui rejoignent ainsi les rangs des Lions.
Une autre absence remarquée est celle de Babacar Sané. Le jeune espoir, qui était pressenti pour faire partie de l'effectif final, a exprimé sa surprise sur Instagram en story avec le message « C'est fou ! Bonne chance à tous ». Lamine Sambe n'a pas non plus été retenu malgré sa participation à la tournée européenne de l'équipe.
Les 12 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal sont :
Babacar Diallo
Abdou Karim Mané
Jean-Jacques Boissy
Brancou Badio
Makhtar Guèye
Pape Moustapha Diop
Amar Sylla
Ousmane Ndiaye
Ibrahima Fall Faye
Ibrahima Diallo
Gora Camara
Ibou Dianko Badji
Le parcours du Sénégal débutera le 12 août contre l'Ouganda, suivi d'un match face à l'Égypte le 14 août, et enfin le Mali le 16 août. L'objectif est clair pour les Lions : remporter un titre continental qui leur a échappé depuis 1997.