Tunisie: Entrée en vigueur des droits de douane US - L'huile d'olive tunisienne cherche de nouveaux débouchés

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le spécialiste des politiques agricoles Faouzi Zayani a averti ce vendredi 8 août 2025 des répercussions négatives des nouveaux droits de douane américains sur les exportations tunisiennes d'huile d'olive.

Selon lui, cette mesure affectera directement le secteur agricole et menacera les moyens de subsistance de plus d'un million d'agriculteurs tunisiens.

Entrés en vigueur jeudi, ces droits de douane imposent une taxe de 25 % sur l'huile d'olive tunisienne exportée vers les États-Unis, un marché parmi les plus importants et à forte demande pour ce produit.

Cette décision fait suite à un décret du président américain Donald Trump.

Intervenant sur Express Fm, Faouzi Zayani a souligné que, parallèlement, la Tunisie applique un droit de douane de 58 % sur les importations en provenance des États-Unis, un taux qui reste inchangé malgré cette nouvelle mesure américaine. Il a critiqué l'absence de toute initiative officielle ou négociation entre les deux pays pour atténuer la crise.

Le marché américain représentait la saison dernière près de 26 % des exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée, contribuant significativement à un excédent de la balance commerciale alimentaire.

Faouzi Zayani s'est interrogé sur l'absence d'actions gouvernementales visant à négocier ou anticiper la prochaine saison de récolte, prévue dans deux mois.

L'expert a appelé à une diversification urgente des marchés d'exportation vers l'Asie et l'Afrique, face à la concurrence accrue des autres pays producteurs.

Il a également insisté sur la nécessité de revoir les accords de partenariat avec l'Union européenne, de soutenir financièrement les agriculteurs via des prêts à taux préférentiels pour accroître les capacités de stockage, et d'encourager les jeunes à s'engager dans l'export grâce à des mesures législatives adaptées.

