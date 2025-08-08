Sénégal: Football - Buteur face à Astana, Kaly Sène continue sur sa bonne lancée

Kaly Séne fait encore trembler les filets ce soir. Alors que le Lausanne Sports affrontait en match de barrage pour la Conference League Astana, l'attaquant sénégalais de 24 ans permet au club suisse de doubler la mise à la 42e minute de jeu. Il a profité d'une erreur de la défense adverse, s'est présenté devant le gardien de but et a magnifiquement lobé le gardien qui ne pouvait qu'admirer ce chef-d'œuvre.

Il était en difficulté depuis qu'il avait quitté le centre de formation de la Juventus de Turin. Mais la saison dernière a probablement été la pire de sa carrière. En trente-cinq matchs de championnat, il avait débuté dix-neuf rencontres sur le banc. Il n'avait inscrit que sept buts et délivré cinq passes décisives. Des prestations assez décevantes au regard des attentes du club.

Cette saison, en cinq matchs toutes compétitions confondues, il a marqué cinq buts, dont deux en championnat et trois autres en barrages de Conference League. Il répond enfin aux attentes placées en lui par le club et ses supporters. Après une bonne préparation estivale, Kaly est bien lancé pour réaliser une grosse saison avec les Bleus et Blancs.

Bientôt en sélection ?

Avec la manière dont il a démarré la saison, il pourrait bien taper dans l'oeil du sélectionneur de l'équipe nationale, Pape Thiaw, surtout qu'actuellement, l'attaque des Lions reste un chantier. Il y a des places à prendre. S'il continue sur sa lancée, la vraie surprise serait qu'il ne soit pas de la partie pour les matchs importants qui attendent la sélection sénégalaise dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.