Sénégal: Turquie - Pays - Réaffirmation d'un « partenariat stratégique » entre les deux pays

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a achevé sa visite officielle en Turquie, un déplacement de cinq jours marqué par des échanges fructueux et la réaffirmation d'un partenariat stratégique entre les deux nations. Invité par le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le chef du gouvernement sénégalais a mis en avant le rôle de la Turquie dans la mise en oeuvre de l'ambitieux Agenda Sénégal 2050.

Au cours d'une conférence de presse conjointe, Ousmane Sonko a souligné la qualité des relations bilatérales, désormais hissées à un niveau de « partenariat stratégique ». Il a insisté sur la place « privilégiée » qui sera accordée aux partenaires turcs dans le cadre du plan de développement national. Un engagement partagé par le président Erdoğan, qui a salué la pertinence du Plan de redressement économique et social du Sénégal.

Le dirigeant turc a particulièrement félicité les autorités sénégalaises pour leur choix de financer ce plan majoritairement par des ressources domestiques. Un choix salué par Ousmane Sonko comme une « volonté de promouvoir un développement autonome ». Ce plan, d'un montant estimé à plus de 5 000 milliards de francs CFA, repose en effet sur un financement endogène à 90%.

La visite de Ousmane Sonko, qui était accompagné d'une importante délégation de ministres, a permis de concrétiser de nouvelles pistes de coopération et de renforcer les liens déjà solides entre Dakar et Ankara. Une dynamique diplomatique qui s'inscrit dans la nouvelle ère de la politique sénégalaise, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. La Turquie se positionne ainsi comme un allié de poids pour le Sénégal, partageant la vision d'un développement souverain et durable.