Sénégal: Grand Yoff - L'école Kalidou Sy réhabilitée par des jeunes formés par l'Onfp

Outillés par l'Office national de formation professionnelle (Onfp) en plomberie et peinture, des jeunes ont mis en pratique leurs connaissances en réhabilitant l'école élémentaire Kalidou Sy de Grand Yoff.

À Grand Yoff, l'école élémentaire Kalidou Sy a retrouvé ses couleurs. Cet établissement, en état de vétusté avancée, dispose désormais d'un bloc sanitaire et des murs entièrement réhabilités grâce à l'intervention des jeunes formés par l'Office national de formation professionnelle (Onfp). Les salles de classe, fraîchement repeintes, ont redonné du sourire au personnel de l'école, a-t-on constaté, hier, lors d'une visite effectuée par le directeur général de l'Onfp. Cette initiative portée par l'Onfp va au-delà de l'apprentissage, elle insuffle de l'espoir et redonne de la dignité aux apprenants.

En avril dernier, l'Onfp avait lancé un appel à candidatures à l'échelle nationale pour des formations gratuites dans quatre domaines stratégiques : le numérique, les Btp, l'agriculture et l'agroalimentaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son programme de formation arrimé à l'Agenda Sénégal 2050, dont l'objectif est de former 5 millions de techniciens d'ici à 2050, dont 700.000 entre 2025 et 2029. À Dakar, les sessions de formation ont déjà démarré avec des modules tels que la plomberie, la peinture, le full stack (un développeur web capable de réaliser la programmation d'un site), la conduite d'engins et la maintenance en électrotechnique. Le directeur général de l'Onfp, Mouhamadou Lamine Bara Lô, n'a pas attendu l'heure du bilan pour aller à la rencontre des bénéficiaires.

À l'école Kalidou Sy, il a constaté, de visu, l'impact de ces formations. « En guise d'application pour ces jeunes plombiers et peintres, on a choisi de venir dans cette école où il y avait un besoin de réfection des sanitaires et des salles de classe », a-t-il expliqué. Selon lui, il s'agit de former les jeunes tout en rendant service à la communauté. Le satisfecit des bénéficiaires « Former de jeunes Sénégalais et les mettre au service de la communauté, à travers ce genre d'action, c'est important. Et c'est aussi de l'argent public qui doit revenir à l'intérêt public », a insisté M. Lô, chiffrant le coût global de l'opération, de la formation à l'équipement, ainsi que la réhabilitation, à près de 7 millions de FCfa.

Il a saisi l'occasion pour inviter les bénéficiaires de cette formation à l'autoentrepreneuriat. Fatou Sylla, formée en plomberie, n'avait pas hésité à postuler pour cette formation quand elle a vu l'annonce sur la plateforme de l'Onfp. Elle en a profité pour renforcer ses connaissances après une formation en génie civil. « La formation est axée sur les normes. Elle nous permet de respecter les exigences sanitaires et de durabilité », a-t-elle indiqué. Elle se dit satisfaite de l'encadrement dont elle a bénéficié lors de cette session. « Nous avons été encadrés par des formateurs attentifs qui assurent un suivi même après la formation », se félicite Fatou Sylla.

Mamadou Mansour Sarr s'est aussi perfectionné, même s'il cumule dix ans d'expérience. « Cette formation m'a permis d'actualiser mes connaissances. Mais il faudrait que ceux qui veulent s'auto-employer soient accompagnés pour qu'ils ne soient pas laissés en rade sur le marché », a-t-il souligné. Pour Assiétou Fall, directrice de l'école Kalidou Sy, cette collaboration avec l'Onfp est une bénédiction. « C'est une initiative venue au bon moment. Les toilettes étaient inutilisables. Aujourd'hui, elles sont fonctionnelles. On ne pouvait pas espérer mieux », a affirmé Mme Fall. Elle a invité l'Onfp à démultiplier cette initiative.