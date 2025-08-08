Sénégal: L'axe Dakar-Ankara relève d'un partenariat stratégique, selon Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a réaffirmé l'engagement du Sénégal à accorder "une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en oeuvre de l'Agenda Sénégal 2050", insistant sur la qualité des relations de coopération avec la Turquie, portées à la dimension d'un "partenariat stratégique".

Le chef du gouvernement sénégalais a été reçu en grande pompe au palais présidentiel à Ankara, jeudi, dans le cadre de la visite officielle de cinq jours effectuée en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Il a magnifié, au cours d'une une conférence de presse conjointe tenue le même jour avec son hôte, "le renforcement des relations bilatérales entre [le Sénégal et la Turquie] dont la coopération est déjà hissée au niveau de partenariat stratégique".

Ousmane Sonko a réaffirmé, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, l'engagement du Sénégal à accorder "une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050".

Le Premier sénégalais a, en outre, rappelé "l'engagement total" de la Turquie "à soutenir la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation systémique du Sénégal 'Vision Sénégal 2050"'.

Le président Erdogan, de son côté, a salué la "pertinence" du Plan de redressement économique et social présenté vendredi dernier et sur lequel mise le gouvernement sénégalais pour relancer l'économie sénégalaise.

Le dirigeant turc a félicité les autorités sénégalaises pour le choix du financement endogène de cette feuille de développement économique et social, qui incarne, de la part des nouvelles autorités, la "volonté de promouvoir un développement autonome", selon Ousmane Sonko.

Estimé à plus de 5 000 milliards de francs CFA, le Plan de redressement économique et social est conçu pour être financé par des ressources domestiques à 90%.

Le chef du gouvernement sénégalais, qui effectue une visite officielle de cinq jours, entamée mercredi en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan, est en compagnie d'une forte délégation de ministres.