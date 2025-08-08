Sénégal: Afrobasket - Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket, Ngagne Desagana Diop, a publié vendredi une liste de 12 joueurs devant prendre part à l'Afrobasket masculin prévu du 12 au 24 août en Angola.

Ngagne Desagana Diop a fait appel à Ibrahima Diallo (Austin Spurs, G-League) et Babacar Diallo pour pallier les absences des pivots Tacko Fall et Youssoupha Ndoye.

L'ailier Babacar Sané ne fat pas partie de la liste des joueurs retenus.

Les Lions quittent Dakar ce vendredi.

L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal a reçu, la veille, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

En présence de son collègue chargé des Transports et des Infrastructures, Yankhoba Diémé, la ministre en charge des Sports a remis le drapeau national au capitaine de l'équipe nationale masculine de basket, Brancou Badio.

Les Lions reviennent d'une tournée de préparation en Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie.

Les protégés de Ngagne Desagana Diop ont disputé quatre rencontres. Ils ont battu la Côte d'Ivoire et la Pologne, avant de s'incliner devant la France et l'Italie.

Le Sénégal est logé dans le groupe D de l'Afrobasket 2025, en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda.

Les Lions entameront leur campagne le 12 août face à l'Ouganda, avant d'affronter l'Égypte (14 août) et le Mali (16 août) à Luanda.

Voici la liste des 12 joueurs sélectionnés :

Brancou Badio, Karim Mané, Jean-Jacques Boissy, Makhtar Guèye, Pape M. Diop, Ibrahima F. Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou B. Badji, Babacar Diallo, Ibrahima Diallo.