Sénégal: Moussa Bala Fofana réitère l'engagement du gouvernement pour l'accès des citoyens à un toit décent

Dakar — Le Gouvernement se mobilise pour "bâtir un avenir où chaque citoyen aura sa place, sous un toit décent", a déclaré, vendredi à Dakar, Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires (MUCTAT).

"Sous l'impulsion visionnaire du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal se mobilise pour briser les chaînes de l'injustice et bâtir un avenir où chaque citoyen aura sa place, sous un toit décent", a-t-il déclaré dans un discours dont l'APS a reçu une copie.

M. Fofana intervenait à l'ouverture des travaux de la journée dédiée au logement et à l'habitat, organisée par son département ministériel, dans le but de "mieux structurer les politiques de l'habitat autour de solutions adaptées à chaque segment de population.

La rencontre visait aussi "à promouvoir les réformes structurelles nécessaires à la durabilité du secteur et à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un agenda commun pour un logement abordable, inclusif, durable et économiquement viable".

"Il est de notre devoir, à nous tous, de garantir à la majorité des Sénégalais l'accès à un logement décent. Car derrière chaque logement manquant, il y a un destin empêché, une famille fragilisée, une jeunesse en errance, une dignité bafouée", a souligné le ministre.

"'Derrière la pénurie de logement, l'inflation foncière, la spéculation, les constructions anarchiques, il y a l'échec d'un modèle viable et adapté, et donc, la nécessité d'un sursaut. Aujourd'hui, ce sursaut est en marche", a-t-il ajouté.

Moussa Bala Fofana a assuré que sous les orientations du président de la République et du Premier ministre, son département pose "les fondations d'un nouveau pacte national pour le logement, à travers le Programme national d'accès au logement et au renouveau urbain (PNALRU)".

"Le logement est au coeur de notre projet. C'est une question de justice sociale, car un toit décent ne doit plus être le privilège d'une minorité. C'est un puissant levier économique, créant emplois et chaînes de valeur", a-t-il indiqué.