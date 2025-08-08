Afrique: Classement mini-football AMC - Le Sénégal 5e, perd une place

Dakar — Le Sénégal a perdu une place au nouveau classement de la Confédération africaine de mini-football (AMC) publié ce vendredi et dont il occupe la cinquième position.

Le nouveau classement prend notamment en compte les résultats de la Coupe d'Afrique des nations 2025 de la discipline, qui s'est déroulée du 14 au 25 juillet à Derna, en Libye.

Les Sénégalais ont été éliminés de la CAN 2025 de mini-football, après deux revers sur les trois matchs de poules disputés par les Lions. Ce résultat a fait perdre une place au Sénégal (397 points), le pays passant de la quatrième à la cinquième position.

Le classement général est dominé par la Tunisie (534 points), qui n'a pourtant pas pris part à la CAN 2025 et aux deux précédentes éditions.

Selon la Confédération africaine de mini-football, les Tunisiens profitent encore des points importants obtenus après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2017 à domicile, et les huitièmes de finale du Mondial 2019, en Australie.

Avec dix points en moins, la Libye, tenante du titre (CAN), occupe la deuxième place du classement, en progrès d'un rang en comparaison du dernier classement publié en février 2025 par l'AMC. La Libye permute avec l'Égypte (426 points) qui passe de la deuxième à la troisième place.

La Mauritanie (405 points), troisième de la CAN 2025, occupe la quatrième position. Elle a évolué de quatre places.

Le Maroc, finaliste de la CAN 2025, a réalisé un grand bond en avant, de la 35e à 14e place.

La Guinée, demi-finaliste de la même compétition, et la Tanzanie, qui n'avait pas dépassé els quart de finaliste, ont réalisé de belles progressions, passant respectivement du 28e rang au 17e, et du 42e au 19e.

Par contre, l'Ile Maurice, qui n'a pas participé à la CAN 2025, a chuté de trois places. Elle quitte la 9e place pour se retrouver à la 12e position.

L'Ouganda, avec 20 points, ferme le classement. Il comptait zéro point au classement de février 2025.