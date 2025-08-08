Sénégal: Magal 2025 - GTS prévoit de transporter 10.000 voyageurs sur l'axe Diamniadio-Thiès-Touba

Thiès — Les Grands trains du Sénégal (GTS) prévoient de transporter, en trois jours, 10.000 voyageurs sur l'axe Diamnadio-Thiès-Touba, pendant la période du Magal, a-t-on appris de son directeur général, Moctar Bâ.

"Globalement, 10.000 pèlerins [vont être transportés] sur l'axe Dakar, Diamnadio, Thiès et Touba", à raison de trois rotations par jour, a-t-il indiqué lors d'un point de presse, jeudi à Thiès.

Selon lui, de cette manière, les Grands trains du Sénégal pourront transporter les fidèles de Diamnadio à Touba, et deux de Thiès à Touba. Une manière de répondre à la demande pendant cette période, tout en assurant aux usagers le meilleur confort possible, note-t-il.

"Nous aurons deux trains par jour à partir de Thiès, parce que ce que nous avons essayé de faire, c'est de nous mettre un peu dans une position d'équité avec Dakar. Donc, il y aura deux trains par jour, d'une capacité de 240 places", a signalé le directeur général des GTS.

Il a ajouté que trois rotations de tête de trains par jour seront enregistrées le dimanche, le lundi et le mardi.

Un train spécial a été affrété pour le samedi, afin d'alléger la pression sur les premiers jours, a-t-il poursuivi, signalant qu'il n'est "pas encore rempli totalement".

Evoquant les rumeurs d'une supposée vente au noir de billets de train, impliquant des agents des GTS, M. Bâ affirme ne disposer d'aucun élément de preuve incriminant un quelconque employé, à ce jour.

"A l'heure actuelle, aucun agent de GTS n'a été identifié, comme vendant des tickets au noir", a-t-il insisté, tout en admettant que la situation est "compliquée", en raison de la "très forte demande" et de l'offre qui reste "insuffisante".

Soulignant que le Magal est un événement au cours duquel les pèlerins se voyagent en famille, le directeur général des GTS a indiqué qu'il est gênant de faire comprendre à un chef de famille qui se présente pour acheter des billets, qu"'il est limité".

Il promet qu'une enquête sera ouverte à l'interne, pour d'élucider cette affaire.

"Nous avons tout mis en oeuvre, pour permettre aux pèlerins de se rendre à Touba en toute sécurité", a rassuré le DG de des GTS, selon qui, malgré la forte demande, "la sûreté et la sécurité des usagers et des voyageurs sont au centre de tout".

Ce qui a poussé la société à limiter les places debout. "A partir de Thiès, il n'y a pas de place debout", a affirmé Moctar Bâ, relevant que les passagers ne sont pas tous dans un état physique, pour tenir debout pendant les quatre heures que dure le trajet.

D'où la limitation des billets vendus aux seules places assises, afin d'éviter de créer de l'insécurité et l'inconfort à l'intérieur.