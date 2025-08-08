Maroc: Marché monétaire - Réduction de la durée moyenne des interventions de BAM à 2,9 mois en 2024

La durée moyenne des interventions de Bank Al Maghrib s'est réduite à 2,9 mois en 2024, contre près de 3,1 mois en 2023, selon le 12ᵉ rapport annuel sur la stabilité financière.

Cette évolution s'explique principalement par un ajustement de la politique monétaire visant à adapter l'horizon de refinancement aux besoins de liquidité des banques et aux conditions économiques actuelles, fait savoir le rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans ce contexte, le volume des interventions de la Banque centrale a augmenté, s'établissant en moyenne quotidienne à 137 milliards de dirhams (MMDH), soit une hausse d'environ 40 MMDH par rapport à l'année précédente, précise le rapport.

De son côté, le taux moyen pondéré (TMP) des opérations au jour le jour sur le marché interbancaire s'est établi en moyenne à 2,86% en 2024, dans un contexte caractérisé par une augmentation des interventions de la Banque centrale et une baisse des volumes échangés sur ce marché, précise la même source.

Le taux de financement au jour le jour est resté tout au long de l'année proche du taux directeur, avec un écart moyen de 0,1 point de base, souligne la même source.

S'agissant de l'indice MONIA (Moroccan Overnight Index Average), qui reflète le taux moyen pondéré des opérations de pension livrée au jour le jour (Taux Repo JJ), il s'est maintenu en 2024 à 2,8% en moyenne quotidienne, soit le même niveau qu'en 2023.

Cet indice constitue un indicateur clé du coût du financement à court terme garanti par des titres, utilisé par les banques pour gérer leur liquidité de manière sécurisée, rapporte la MAP.

Par ailleurs, les écarts de taux entre le financement non garanti (marché monétaire en blanc) et le financement collatéralisé (marché des pensions livrées) se sont maintenus à 4,3 points de base en 2024, enregistrant une légère variation par rapport à l'année précédente où ils s'élevaient à 7,3 points de base.