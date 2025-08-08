Maroc: Port de Tarfaya - Hausse de 161 % des débarquements de pêche au S1-2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tarfaya ont enregistré une hausse spectaculaire de 161 % au premier semestre 2025, pour se chiffrer à 20.546 Tonnes (T), contre 7.884 T à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a aussi progressé de 83 % pour atteindre plus de 224,35 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 122,59 MDH, durant la même période de l'année précédente, a précisé l'ONP dans son rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques au niveau de cette plateforme portuaire ont également affiché une augmentation spectaculaire de 189 % à 17.185 T (77,17 MDH) durant les six premiers mois de l'année en cours, contre 5.949 T (32,73 MDH) l'année écoulée.

Par ailleurs, les captures de poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont progressé de 104% au cours du premier semestre de 2025 à 1.889 T, pour une valeur estimée à environ 34,85 MDH (+78%), contre 19,56 MDH/ 926 T à fin juin 2024.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 49% à 1.415 T, générant des recettes de plus de 111,24 MDH (+61%), alors que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 1% à 57T, générant des revenus de l'ordre de 1,08 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 391.353 T à fin juin dernier, en baisse de 17% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont stagné à plus de 4,81 milliards de dirhams (MMDH).