Tunisie: Afflux massif au poste frontalier de Ras Jedir - Plus de 4 000 entrées en 24 heures

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le poste frontalier de Ras Jedir connaît, depuis la journée de jeudi, un afflux massif de voyageurs en provenance de Libye, entraînant une forte congestion du côté des entrées sur le territoire tunisien.

Selon les informations rapportées par Jawhara Fl, le nombre de personnes ayant réussi à franchir la frontière tunisienne au cours des dernières 24 heures s'élève à environ 4 000.

Cette hausse exceptionnelle du flux a provoqué un encombrement important au niveau du poste, avec des files d'attente dépassant les huit heures pour finaliser les procédures de passage et accéder au sol tunisien.

Les autorités concernées poursuivent leurs efforts pour fluidifier le trafic et renforcer les capacités d'accueil face à cette situation.

