Tunisie: Le Kef - Mise en service de l'unité de toxicologie médicale à l'hôpital régional

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'unité de toxicologie médicale relevant du service de réanimation de l'hôpital régional du Kef est officiellement entrée en service, a annoncé vendredi le directeur régional de la santé, Moncef Haouani.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, il a précisé que des travaux d'extension ont été réalisés afin d'augmenter la capacité d'accueil du service de réanimation, passant de six à neuf lits. Ce développement s'est accompagné d'un renforcement des équipes médicales ainsi que de l'installation de nouveaux équipements médicaux.

Moncef Haouani a ajouté que cette unité spécialisée, encadrée par un personnel médical et paramédical qualifié, est chargée d'assurer le diagnostic et la prise en charge des cas d'intoxication humaine.

