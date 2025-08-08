Tunisie: Plages tunisiennes - 1,8 million de dinars pour lutter contre la pollution plastique

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Chaque jour, les équipes de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL) collectent en moyenne 8 000 mètres cubes de déchets laissés par les estivants sur les plages tunisiennes, a révélé vendredi 8 août 2025 Nabil Mokhtar, chef du service des études d'aménagement et d'équipement des plages et responsable du programme national de nettoyage des plages.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, Mokhtar a souligné que 85 % de ces déchets sont constitués de plastique, un matériau dont la dégradation peut prendre jusqu'à 500 ans, mettant en danger la santé des écosystèmes marins et terrestres.

Pour faire face à ce fléau, l'Agence a alloué un budget de 1,8 million de dinars au programme de nettoyage automatique des plages, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre 2025.

Nabil Mokhtar a par ailleurs appelé les citoyens à respecter la propreté du littoral en évitant de jeter des déchets sur les plages. Il a en outre regretté que les poubelles installées précédemment aient été victimes de vols, compliquant la gestion des déchets.

Cette situation souligne l'urgence d'une mobilisation collective pour préserver les espaces naturels et protéger la biodiversité côtière.

